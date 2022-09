FC Nantes - RC Lens : Kombouaré lance déjà un avertissement

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 08:27





FC Nantes : Antoine Kombouaré s’est projeté sur la réception du RC Lens après la défaite du FCN en Ligue Europa contre Qarabag.

FC Nantes : Kombouaré déjà tourné vers Lens après Qarabag

Le FC Nantes est dans le dur. Jeudi, le FCN a essuyé sa première défaite en Coupe d’Europe contre Qarabag. Les Canaris ont été battus (3-0) sur la pelouse des Azerbaidjanais lors de la 2e journée de la Ligue Europa. Entraîneur des Jaune et vert, Antoine Kombouaré a noté le manque de réalisme des siens face au pragmatisme de son adversaire du soir. « On ne marque pas dans nos temps forts et on s’attendait à ce que l’équipe de Qarabag réagisse. Ils ont très bien réagi. Ils n’ont eu besoin que de 12 minutes pour marquer trois buts. On a été balayés. Bravo à Qarabag pour leur victoire », a déclaré le technicien kanak au sortir de la défaite de Nantes. L’entraîneur du FCN se tourne déjà vers le prochain choc en Ligue 1.

Les Canaris à la relance contre les Sang et or ?

Dimanche, le FC Nantes va tenter de renouer avec la victoire contre le RC Lens. Le FCN reste également sur une défaite en championnat contre le FC Lorient (3-2). Pour autant, Antoine Kombouaré se veut optimiste face un sérieux outsider cette saison. Invaincus en championnat cette saison, les Sang et or occupent la dernière marche du podium derrière le PSG et l’OM. Pas de quoi inquiéter l’entraîneur des Canaris.

« Je vais encourager mes joueurs. Pour eux, c’est dur, on prend six buts en deux matches. Il faut les rassurer. Il faut arriver costaud face à un adversaire solide qui fait des choses exceptionnelles. Il faut être capable, malgré les doutes que l’on peut avoir, de bien jouer et de faire un grand match. Il faut gagner chez nous. Ça va être intéressant de voir comment on va se comporter par la suite », a-t-il indiqué en conférence de presse.