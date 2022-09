FC Nantes : L'énorme regret de Kombouaré après Qarabag

Publié par Ange A. le 16 septembre 2022 à 02:07





FC Nantes : Antoine Kombouaré a livré son analyse après la défaite du FCN jeudi sur la pelouse de Qarabag en Ligue Europa.

FC Nantes : Les Canaris corrigés par Qarabag

Nouveau coup d’arrêt pour le FC Nantes. Jeudi, le FCN a concédé une nouvelle défaite de rang après son revers contre Lorient (3-2) en championnat. Cette fois, c’est en Coupe d’Europe que les Canaris ont été défaits. Nantes s’est lourdement incliné sur la pelouse de Qarabag (3-0) lors de la 2e journée de la Ligue Europa. L’aventure européenne avait pourtant bien démarré pour les poulains d’Antoine Kombouaré. Les Jaune et vert l’avaient emporté in extremis contre l’Olympiakos lors de la 1re journée à La Beaujoire. Battus par les Azerbaïdjanais, les Nantais pointent à la 3e place de leur groupe. Une double confrontation contre Fribourg, leader de la poule, attend le club de l’Erdre en C3. Avant d’affronter les Allemands après la trêve internationale, Antoine Kombouaré a pointé les carences de ses poulains contre leur bourreau du soir.

L’énorme aveu de Kombouaré après la correction à Qarabag

Le coach du FC Nantes déplore surtout le manque de réalisme de ses hommes dans leurs temps forts. L’entraîneur du FCN ne manque pas de saluer le pragmatisme de son adversaire du soir. « On ne marque pas dans nos temps forts et on s’attendait à ce que l’équipe de Qarabag réagisse. Ils ont très bien réagi. Ils n’ont eu besoin que de 12 minutes pour marquer trois buts. On a été balayés. Bravo à Qarabag pour leur victoire », a déclaré le technicien kanak au sortir de la défaite de Nantes.

Après cette défaite en Coupe d’Europe, les Canaris vont tenter de se relancer dans le football français face au RC Lens dimanche à La Beaujoire. Une rencontre qui s’annonce ardue pour le Football Club de Nantes, seulement 15e du championnat. Les Sang et or et leur entraîneur Antoine Kombouaré sont invaincus cette saison et occupent la 3e place de Ligue 1, à deux points du PSG et de l’OM.