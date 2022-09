PSG Mercato : 30M€, le Paris SG prépare sa vengeance contre l’Inter

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 18:16





PSG Mercato : Après s’être heurté à l’intransigeance de l’Inter Milan cet été, le Paris SG s’apprête à revenir à la charge auprès du club italien.

PSG Mercato : Le Paris SG n’a pas abandonné la piste Milan Skriniar

Avec la blessure de Presnel Kimpembe, la nécessité d’avoir un défenseur central supplémentaire est revenue au goût du jour au Paris Saint-Germain. Et d’après les informations rapportées par Tuttosport, les dirigeants du club de la capitale n’auraient pas encore renoncer à l’idée de recruter Milan Skriniar. Après l’échec de la tentative de cet été, Nasser Al-Khelaïfi serait donc en train de préparer une nouvelle offensive pour l’international slovaque de l’Inter Milan.

« Le PSG n’abandonne pas la piste qui conduit à Milan Skriniar. Le dernier jour du mercato a été une folie : le PSG a essayé jusqu’à la fin avec une offre proche de 60 millions d’euros fixes. Nasser Al-Khelaïfi a parlé directement avec Zhang et le joueur, mais l’Inter n’a pas voulu le laisser partir. La direction sportive a négocié durement. Le président du club français est fou du défenseur et lui a promis qu’il fera une offre à l’Inter en janvier, même si le joueur pourrait signer gratuitement s’il ne prolonge pas son contrat qui se termine en 2023 », explique le journaliste Matteo Moretto du média Relevo. Toutefois, le dossier s’annonce toujours compliqué puisque les Nerazzurri ne sont toujours pas disposés à se séparer de Skriniar, même si un chèque d’un certain montant pourrait faire basculer l’avenir de l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi.

PSG Mercato : L’Inter Milan prêt à résister au Qatar pour Skriniar

Considéré à l’heure actuelle comme l’un des cinq meilleurs de la planète à son poste, Milan Skriniar est un véritable cadre au sein de l’effectif de l’Inter Milan. Malgré l’insistance de Nasser Al-Khelaïfi avec une offre de 70 millions d’euros, le club lombard est parvenu à garder son défenseur central de 27 ans. Mais la situation contractuelle du joueur pourrait compliquer la tâche à l'Inter d’ici le 1er janvier. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Skriniar négocie en ce moment avec sa direction pour une prolongation.

Avant l’intérêt du Paris SG, les deux parties étaient d’accord sur la base d’un salaire de 5 millions d’euros par saison, mais les 9 millions d’euros annuels que propose le Champion de France en titre ont tout changé dans ce dossier. D’après la presse italienne, la direction de l’Inter envisagerait désormais de revoir son offre à la hausse avec un montant de 6,5 millions d’euros. Si aucun accord n’est trouvé d’ici fin octobre selon Calciomercato, le club entraîné par Simone Inzaghi pourrait se résoudre à vendre le natif de Ziar nad Hronom durant le mercato hivernal pour 30 millions d’euros, à en croire Tuttosport.

PSG Mercato : Milan Skriniar annonce la couleur pour son avenir

Alors que l’intérêt du Paris Saint-Germain est revenu au goût du jour, le journaliste Fabrizio Biasin évoque une offre de prolongation imminente de l’Inter Milan pour son vice-capitaine. Celle-ci devrait lui être transmise durant la prochaine trêve internationale. Le journaliste de confession interiste assure que la proposition du club ne pourra pas s'aligner sur celle du Paris Saint-Germain, qui propose un salaire d’environ 10 millions d'euros annuels, bonus compris, à Milan Skriniar. En attendant le dénouement de cette affaire, le principal concerné a été interrogé récemment sur le sujet. Si ses dirigeants affichent clairement de l’optimisme concernant sa prolongation, Skriniar a préféré botter en touche, donnant tout simplement rendez-vous aux journalistes lorsqu’il aura arrêté sa décision.

« J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même pour mon équipe et je veux revenir au plus haut niveau. Je ne veux pas parler de mon avenir. Probablement que quand il y aura des nouvelles, je vous le ferai savoir », a indiqué le coéquipier de Romelu Lukaku dans des propos rapportés par Sky Italia. La chaîne sportive précise également que la direction de l'Inter n'écarte pas la possibilité de garder son joueur cet hiver s'il ne parvient pas à lui arracher un accord pour signer un nouvel engagement. Le Paris SG pourrait attendre pour récupérer gratuitement Skriniar à l'issue de la saison 2022-2023. Un scénario qui aura pour conséquence de pousser Christophe Galtier de changer de système de jeu si Luis Campos ne recrute pas un nouveau défenseur en janvier.