RC Lens Mercato : Franck Haise réagit à la rumeur Brighton !

Publié par Thomas G. le 16 septembre 2022 à 17:16





RC Lens Mercato : Auteur du meilleur début de saison de l'histoire du RCL, Franck Haise s'est exprimé sur son avenir après l'intérêt de Brighton.

Le RC Lens est 3e après sept journées de championnat derrière l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Les hommes de Franck Haise réalisent le meilleur début de championnat de l’histoire du club cette saison. Des performances qui ont attiré la convoitise de certaines écuries qui sont venues aux nouvelles concernant Franck Haise.

Le club anglais de Brighton qui vient de perdre Graham Potter parti à Chelsea pour 20 millions d’euros, a coché le nom de l’entraîneur du RCL pour le remplacer. Interrogé à l’occasion de la conférence de presse avant le match face au FC Nantes, Franck Haise a déclaré : « C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve. Je suis surtout là, à cet instant, pour parler de notre match à Nantes. » L’entraîneur du RC Lens ne ferme donc pas la porte à un départ, au grand dam des supporters lensois.

RC Lens Mercato : Le RCL déjà focalisé sur le déplacement à Nantes

Le RC Lens se déplace donc dimanche en quête d’un 16e match consécutif sans défaite en Ligue 1. Les Sang et Or ont également l’occasion de rester invaincu en championnat et de consolider leur 3e place. Une place au classement apprécié par Franck Haise qui s’est exprimé sur les ambitions du club. L’entraîneur du RCL a déclaré : « On ne s'est jamais fixé de limite depuis qu'on est revenu en Ligue 1. Si on peut lutter pour l'Europe et terminer le plus haut, on ne va pas s'en priver. » Les Lensois sont ambitieux après leur début de saison historique. Le RCL pourra compter sur Seko Fofana qui devrait retrouver sa place dans le onze titulaire face au FC Nantes.