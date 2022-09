OL Mercato : Corentin Tolisso défend Peter Bosz face à Ponsot

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 12:24





OL Mercato : Sur la sellette en raison des mauvais résultats du club, Peter Bosz a reçu le soutien de son milieu de terrain Corentin Tolisso.

OL Mercato : Corentin Tolisso prend la défense de Peter Bosz après Monaco

Ce n'est pas un secret : Peter Bosz ne vit pas dans un climat calme et reposant à Lyon. En poste depuis mai 2021, l'ancien du Bayer Leverkusen a beaucoup déçu les dirigeants et supporters du club rhodanien. Tout d'abord, il n'avait pas réussi à qualifier l'OL pour une coupe d'Europe à la fin de la saison dernière, ce qui pouvait annoncer son départ du club. Mais finalement, le technicien a été maintenu pour le nouvel exercice. Sauf que le coach allemand ne parvient toujours pas à obtenir des résultats convaincants avec l'Olympique Lyonnais. Et si le début de saison n'est pas catastrophique en Ligue 1, les deux défaites consécutives face à Lorient et Monaco ont semé à nouveau le doute chez les amoureux du club rhodanien.

Désormais cinquièmes à six points du podium (sept si Lens s'impose contre Nantes), les Gones ne peuvent plus se permettre la moindre erreur s'ils veulent recoller. Le directeur du football de l'OL, Vincent Ponsot, a d'ailleurs donné jeudi un premier avertissement au technicien de 58 ans, dans une interview pour Le Progrès. Mais Peter Bosz peut compter sur le soutien de Corentin Tolisso, qui refuse de voir son entraîneur encaisser toute la responsabilité des derniers résultats : « Ce n’est pas que le coach ou que les joueurs. Il faut être uni. On arrivera à progresser ensemble. J’ai lu comme quoi le coach était en danger mais on est tous derrière lui. On veut gagner dimanche et gommer ces deux défaites. »

OL Mercato : Peter Bosz n'a pas peur pour son avenir

À l'aube d'un match très important face au Paris SG dimanche, l'Olympique Lyonnais doit donc rebondir pour calmer les tensions qui pèsent sur le club et sur son coach Peter Bosz. Celui-ci ne se sent pas pour autant menacé, puisque sa mission serait de mettre les Gones sur le podium d'ici la fin de la saison. Pourtant, le manque de résultats commence réelement à agacer les dirigeants du club, et une défaite face au PSG pourrait brouiller encore plus l'avenir de l'entraîneur allemand à Lyon.

En tout cas, Peter Bosz pourra compter sur toutes ses forces face au leader du championnat, qui devrait lui être privé de ses supporters au Groupama Stadium. Le club de la capitale vient de remporter un succès étriqué mais précieux sur le terrain du Maccabi Haïfa (1-3) en Ligue des Champions, ce qui le place dans une situation idéale pour la qualification en huitièmes de finale. Interrogé par Prime Video avant le match OL-PSG, Bosz a tenu à saluer le travail de Christophe Galtier, son homologue parisien : « Galtier, il est arrivé à mettre les joueurs dans un système et maintenant ils font le travail ensemble. Quand tu as des bons joueurs qui font le travail ensemble, là c'est dur à battre. Pochettino j’aime beaucoup, c'est très un bon entraîneur, mais il a pas réussi à les faire jouer ensemble. »