FC Nantes-RC Lens : Haise place son équipe type, Fofana en patron

Publié par Dylan le 17 septembre 2022 à 15:58





Les Sang-et-Or veulent conserver leur place sur le podium face au FC Nantes. Découvrez la composition probable du RC Lens de Franck Haise.

FC Nantes-RC Lens : Les Sang-et-Or veulent rester sur le podium

Après avoir loupé de peu la qualification pour une Coupe d'Europe la saison dernière, le RC Lens n'abdique pas. L'équipe de Franck Haise est actuellement quatrième de Ligue 1, à deux points du FC Lorient suite à la victoire du club breton contre Auxerre vendredi. Fort de ses quatre succès sur ses cinq derniers matchs dans l'élite, le RCL a donc le vent en poupe en ce début de nouvelle saison et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Septièmes à la fin de l'exercice 2020-2021, septièmes la saison dernière : les Sang-et-Or en ont assez de passer à côté d'une qualification magnifique pour une Coupe d'Europe. Alors pour rester sur le podium en cette huitième journée, Franck Haise va devoir trouver la solution pour battre le FC Nantes. Les Canaris viennent d'enchaîner plusieurs déceptions, dont la dernière est une lourde défaite contre Qarabag en Ligue Europa (0-3). En Ligue 1, le club d'Antoine Kombouaré ne va guère mieux, avec deux défaites consécutives et un point d'avance seulement sur la zone rouge. Une victoire face au RC Lens permettrait donc aux Jaune-et-Vert de respirer.

FC Nantes-RC Lens : Seko Fofana de retour dans le onze, Gradit remplacé par Fortes

Pour ce déplacement difficile à Nantes, Franck Haise pourrait aligner son équipe type. La plupart des absents sont connus depuis une ou plusieurs semaines à Lens : Wesley Saïd, Wuilker Faríñez et Jonathan Gradit sont tous blessés et ne disputeront pas cette nouvelle rencontre de Ligue 1. Seul le latéral gauche colombien Deiver Machado les accompagne, lui qui est suspendu suite à son carton rouge contre Reims il y a deux semaines. Ainsi, Brice Samba devrait évidemment garder la cage des Nordistes pour ce match. Devant lui, se tiendrait une charnière à trois composée de Steven Fortes, Facundo Medina et Kevin Danso, auteur du seul but lensois contre Troyes le week-end dernier.

Le latéral gauche malien Massadio Haïdara, récemment aligné au poste d'axial droit pour remplacer Jonathan Gradit, devrait endosser un rôle de piston gauche contre Nantes. Il sera accompagné des habituels cadres : Jimmy Cabot jouera en tant que piston droit, tandis que la recrue Salis Abdul Samed devrait être associée à Seko Fofana pour ce qui est de l'entrejeu nordiste. L'attaque lensoise ne changerait pas par rapport au dernier match, avec le trio Sotoca - David Costa - Openda.

La composition probable du RC Lens face à Nantes :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : S. Fortes, F. Medina, K. Danso

Milieux : M. Haïdara, S. Abdul Samed, S. Fofana, J. Cabot

Attaquants : L. Openda, David Costa, F. Sotoca