OM - Stade Rennais : Le onze de Tudor avec de grosses surprises

OM - Stade Rennais : Igor Tudor préparerait d’importants changements pour la réception du Stade Rennais au Vélodrome ce dimanche.

OM - Stade Rennais : Des surprises en vue contre le SRFC

Battu par Francfort (0-1) mardi en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille va tenter de poursuivre sa belle série en Ligue 1. Invaincu en championnat, l’ OM est co-leader du championnat à égalité de points avec Paris. Le PSG dispose néanmoins d’une meilleure différence de buts. Ce dimanche, Igor Tudor et ses troupes vont tenter d’aligner une sixième victoire d’affilée en championnat. Marseille reçoit le Stade Rennais, auteur d’un carton (5-0) contre l’AJ Auxerre, lors de la dernière journée. La rencontre compte pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette affiche, l’entraîneur du club phocéen devrait procéder à d’importants remaniements dans son onze par rapport au match contre Francfort.

Payet encore sur le banc, Guendouzi de retour

L’Équipe annonce d’importants changements en attaque contre le Stade Rennais. Titularisé aux côtés d’Alexis Sanchez mardi, Dimitri Payet et Gerson devraient payer leur contreperformance contre Francfort. Les deux hommes devraient prendre place sur le banc au début de la rencontre comme l’indique le quotidien sportif. Autre surprise à venir, la possible non-titularisation de Jonathan Clauss au profil de sa doublure Issa Kaboré. En l’absence de Payet et Gerson Igor Tudor devrait lancer Amine Harit et Mattéo Guendouzi. Le Marocain avait fait une entrée remarquée contre les Allemands mardi. De quoi séduire son entraîneur pour le choc contre le SRFC.

Avec le forfait d’Éric Bailly couplé à celui de Samuel Gigot, le technicien croate devrait aligner Chancel Mbemba et Sead Kolasinac en défense aux côtés de Leonardo Balerdi. Le défenseur congolais signerait alors son retour dans le onze de Marseille. Il était suspendu pour le match contre Francfort en raison de son expulsion contre Tottenham lors de la 1re journée de C1.

La compo probable de Marseille contre Rennes

Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Kaboré, Guendouzi, Rongier (cap), Tavares – Ünder, Harit – Sanchez.