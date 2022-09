Barça : Dembélé a encore marqué des points auprès de Xavi

Publié par Dylan le 18 septembre 2022 à 11:21





Barça : Déjà conquis par le talent d'Ousmane Dembélé, l'entraîneur catalan Xavi a également salué son attitude ce dimanche après la victoire contre Elche.

Barça : Xavi salue le professionnalisme d'Ousmane Dembélé

Tout va pour le mieux ou presque pour le FC Barcelone. Presque, car les Blaugranas se sont inclinés en Ligue des Champions mardi contre le Bayern Munich (défaite 2-0). Mais en Liga, le club dirigé par Xavi régale ses supporters avec une place de leader provisoire obtenue grâce à un succès contre Elche samedi (victoire 3-0).

S'il n'a pas participé à l'un des trois buts du Barça ce week-end, Ousmane Dembélé a malgré tout pesé sur la défense d'Elche. Pourtant, l'ailier français n'avait pas forcément la tête au football ce jour-là. En effet, Dembélé est devenu père pour la première fois vendredi soir, soit la nuit juste avant le match. Mais cela n'a visiblement pas empêché l'international français (27 sélections, 4 buts) de disputer la rencontre. Une attitude qui a plu à l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi : « Dembélé a été un professionnel. Il avait très peu dormi aujourd'hui, je lui ai demandé comment il allait et il a dit qu'il voulait jouer. Il veut toujours jouer » a t-il salué en conférence de presse.

Barça Mercato : Dembélé est sur un nuage cette saison

Le talent d'Ousmane Dembélé est reconnu depuis bien longtemps. Mais il faut dire que cette saison, tout semble sourire à l'ancien rennais. Le natif de Vernon porte le Barça dans cet exercice 2022-2023, en compagnie de Robert Lewandowski avec déjà 2 buts et 2 passes décisives en 6 matchs de Liga. Pour le moment, Dembélé est également épargné par les blessures, ce qui lui permet de jouer et d'animer tous les matchs du Barça. Un renouveau, quand on sait que l'ailier français ne pouvait pas vraiment performer ces dernières saisons à cause des blessures.

Autre bonne nouvelle pour Dembélé : le joueur de 25 ans a été récemment sélectionné en Équipe de France par Didier Deschamps en vue des prochains matchs de Ligue des Nations en septembre. Une première depuis juin 2021 et sa sortie sur blessure contre la Hongrie au 1er tour de l'Euro. Il tire sans aucun doute cette récompense de ses bonnes performances avec le FCB, lui qui est sur un nuage cette saison. On aurait presque pu oublier qu'il y a encore quelques mois, Ousmane Dembélé était au bras de fer avec sa direction pour négocier son départ de la Catalogne.