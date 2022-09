OM-Stade Rennais : Les Compos, Tudor fait un choix fort en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 14:58





L’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais cet après-midi. Igor Tudor, coach de l’ OM, vient de dévoiler son groupe retenu avec une grosse surprise.

OM-Stade Rennais : Le groupe de l’OM avec un grand retour en attaque

L'Olympique de Marseille va affronter le Stade Rennais, ce dimanche à 15 heures à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. Dauphin du Paris Saint-Germain avec une égalité de points (19), le club marseillais, qui vient de subir sa deuxième défaite de rang en Ligue des Champions, devra composer sans Éric Bailly (blessé), mais pourra compter sur le retour de Samuel Gigot. Tudor a confirmé vendredi en conférence de presse que sa blessure devrait l'empêcher de tenir sa place dans le onze.

L'Équipe a aussi annoncé ce matin que Dimitri Payet était programmé pour jouer, mais que sa mauvaise performance de mardi a fait changer les plans de son entraîneur. Amine Harit est attendu titulaire. Pour cette rencontre, l’entraîneur phocéen a également fait un choix fort au niveau de son attaque. Écarté depuis le début de saison, Bamba Dieng, qui était poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, a été convoqué par le technicien croate pour la réception de l’équipe de Bruno Genesio.

Après un été compliqué sur fond de départ forcé, l'international sénégalais de 22 ans profite de la vente de Cédric Bakambu pour reprendre place dans le groupe de l’OM. Déçu des performances de Dimitri Payet et de Gerson face à l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions mardi passé, Igor Tudor devrait opter pour un trio d'attaque composé d'Alexis Sanchez, avec à sa gauche Amine Harit et Matteo Guendouzi sur le flanc droit d'après le quotidien L’Équipe. Bamba Dieng ne devrait donc pas débuter cet après-midi contre le SRFC et rien n’indique même que Tudor voudra lui donner quelques minutes durant ce choc.

Le groupe de l' OM face au Stade Rennais

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Balerdi, Kolasinac, Tavares, Clauss, Mbemba, Touré, Gigot, Kaboré

Milieux : Guendouzi, Gerson, Gueye, Veretout, Rongier

Attaquants : Ünder, Payet, Sanchez, Suarez, Harit, Dieng.

Les compositions d'équipes officielles, Dieng dans les tribunes

De retour dans le groupe, Bamba Dieng suivra finalement la rencontre des tribunes. Son dernier match remonte au 13 juillet dernier et un amical contre Marignane Gignac, où il s’était offert un triplé (4-1).

La composition de l’OM : Pau Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Guendouzi, Harit – Alexis Sanchez.

La composition du Stade Rennais : Mandanda – Traoré, Rodon, Theate, Truffert – Bourigeaud, Ugochukwu, Tait, D.Doué – Gouiri, Terrier