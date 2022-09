OGC Nice Mercato : Dante pousse un coup de gueule sur le mercato !

Publié par Thomas G. le 19 septembre 2022 à 17:43

OGC Nice Mercato : Battu une nouvelle fois à domicile face à l'Angers SCO, cette défaite a provoqué la colère du capitaine du Gym, Dante.

OGC Nice Mercato : Dante s’exprime sur le mercato du Gym

Cet été, l’OGC Nice a connu plusieurs changements au sein de son organigramme. Christophe Galtier a rejoint le PSG, tandis que le club s’est séparé de son directeur sportif Julien Fournier. Lucien Favre est revenu en Côte d’Azur pour porter le projet d’Ineos mais la situation est pour le moment compliquée pour l’entraîneur suisse. Le mercato de l'OGC Nice est pointé du doigt, de nombreux joueurs sont arrivés en fin de mercato ce qui n’a pas aidé Lucien Favre. Après la défaite face à l'Angers SCO, le capitaine du Gym s’est arrêté devant la presse. Dante a déclaré : « Le club voulait faire mieux lors du mercato, mais n'a pas pu. » L’international brésilien critique ouvertement le mercato niçois lors duquel les Aiglons ont notamment perdu Amine Gouiri et Alexis-Claude Maurice.

Dante a également profité de son passage en zone mixte pour apporter son soutien à son entraîneur et en remettre une couche sur les dirigeants d’Ineos. Le capitaine des Aiglons a déclaré : « Quand tu lui donnes son équipe vingt-quatre heures avant la fin du mercato, tu es moins crédible pour te poser des questions sur lui. Il y a eu des départs dans le club qui nous ont fait mal, dans l'organisation, dans l'exigence, dans la vision des choses. Et aujourd'hui, on le sent. » Malgré les mauvais résultats, le vestiaire niçois est toujours acquis à la cause de Lucien Favre.

OGC Nice Mercato : Les Aiglons sont en crise

L'OGC Nice est 13e de Ligue 1 après sa défaite face à l'Angers SCO, hier soir. Les Aiglons vont profiter de cette trêve internationale pour tenter d'inverser la tendance avant le retour de la compétition le 1er octobre face au Paris Saint-Germain. Lucien Favre sera privé de Jean-Clair Todibo pour ce choc de la 9e journée de Ligue 1. Le défenseur français a été expulsé hier après 9 secondes de jeu.

Cette rencontre sera capitale pour les joueurs niçois qui pourraient potentiellement se retrouver à 14 points de la 3e place en cas de défaite. L'OGC Nice devrait en revanche, pouvoir compter sur le retour d’Aaron Ramsey pour ce déplacement au Parc des Princes.