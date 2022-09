OM : Igor Tudor confronté à un problème dans le vestiaire !

Publié par Timothée Jean le 19 septembre 2022 à 14:43





À l’issue du match nul de l’ OM face au Stade Rennais (1-1), Igor Tudor a remis une couche sur le rythme infernal imposé à son équipe.

OM : Igor Tudor déplore une accumulation de fatigue

Sous la houlette d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille a bien débuté la saison en cours. Mais depuis quelques matchs, l’équipe phocéenne commence à accuser le coup. Battu par l’Eintracht Francfort mardi dernier lors de la 2e journée de la Ligue des Champions, l’ OM a été tenu en échec ce week-end face au Stade Rennais (1-1). Si l’Olympique de Marseille reste toujours invaincu en Ligue 1 avec six victoires en 8 matches, les Phocéens concèdent désormais deux points de retard sur le Paris Saint-Germain, seul leader du championnat.

Et d’après Igor Tudor, il n’y a pas à chercher trop loin les raisons de cette baisse de régime. L’accumulation des matchs commence à être pénalisante pour le vestiaire de Marseille, qui montre des signes de fatigue depuis quelques semaines. L’entraîneur marseillais assure que son équipe est confrontée à un calendrier démentiel depuis quelques semaines, avec notamment le début de la Ligue des Champions. « Enchaîner autant de matchs est un tour de force. C’est inhumain, d’autant plus que notre mode de jeu coûte beaucoup d’énergie », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par La Provence.

L’Olympique de Marseille a disputé cette saison six matchs en une vingtaine de jours, ce qui commence à laisser des traces au sein de l’effectif marseillais. Si le technicien croate a déploré le programme très chargé de sa formation, il a tout de même tenu à souligner les efforts fournis par ses troupes, en indiquant qu’il y a « trois ou quatre joueurs à qui il faut donner une médaille (…) Je veux vraiment féliciter l’équipe. On voulait gagner, on n’a pas réussi, mais c’est quand même positif », a-t-il fait remarquer.

OM : Jonathan Clauss passe aux aveux à Marseille

À l'image de son équipe, le piston droit de l'Olympique de Marseille, Jonathan Clauss connaît, lui aussi, une baisse de rythme. Il a livré une prestation mitigée face au Stade Rennais dimanche dernier au stade Vélodrome. L’idée d’un gros coup de fatigue s’est donc densifié ces dernières semaines au sein de l’effectif marseillais. Moins performant depuis quelques jours, l’ancien crack du RC Lens a lui-même reconnu ressentir une accumulation de matchs.

Cependant, le latéral droit polyvalent sait qu’il faudra rapidement se mettre en selle en vue de renouer avec la victoire à domicile. « Je n'ai pas l'habitude d'enchaîner tous les trois jours, c'est encore tout nouveau. Il faut un temps d'adaptation. J'ai très bien démarré, mais après, des matchs tous les trois jours, c'est nouveau donc il faudra s'adapter. Il va falloir patienter pour être au niveau tous les trois jours », a confié l’international tricolore à l’issue de la rencontre. Cette trêve internationale sera ainsi une véritable bouffée d’oxygène pour l’Olympique de Marseille qui enchaîne des matchs ces dernières semaines. En revanche, le club phocéen a vu une dizaine de ses internationaux être appelés en sélection.

OM : Douze internationaux sur le pont

Ce n'est sans doute pas la coupure internationale que le nouvel entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, avait imaginé en ce mois de septembre, mais le bon début de saison de son équipe ramène ces internationaux sur le devant de la scène. Ainsi, ce sont au total douze joueurs de l’Olympique de Marseille qui ont été convoqués dans leurs sélections respectives. Mattéo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout sont appelés en Équipe de France pour affronter l'Autriche et le Danemark pour les derniers matchs de la Ligue des Nations 2022.

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Bamba Dieng a pourtant été convoqué chez les Lions de la Téranga. Son compatriote Pape Gueye a aussi été appelé en sélection nationale du Sénégal. Très en vue depuis qu’il a rejoint l’ OM cet été en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a lui été retenu par l’entraîneur du Chili. Le Bosnien Sead Kolasinac, le Marocain Amine Harit, le Congolais Chancel Mbemba et le Burkinabé Issa Kaboré seront également sur le pont durant cette trêve internationale.

Troisième gardien de but de l’ OM, Simon Ngapandouetnbu va lui aussi connaître sa première convocation avec l’équipe nationale du Cameroun. Pour l’heure, Igor Tudor s’alarme de la cadence infernale des matchs qui favorise les blessures et espère que ses joueurs reviendront indemnes de leurs escapades nationales.