FC Nantes Mercato : Kolo Muani se livre sur son départ du FCN

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 12:04

FC Nantes Mercato : Convoqué en Equipe de France pour la première fois de sa carrière, Randal Kolo Muani s'est exprimé sur son départ du FCN.

FC Nantes Mercato : Randal Kolo Muani, satisfait de sa décision

En quittant le FC Nantes pour rejoindre l'Eintracht Francfort, libre, en fin de saison dernière, Randal Kolo Muani mettait un pied dans l'inconnu. Formé chez les Canaris, c'était la première fois que le buteur quittait le territoire pour découvrir un autre football. Un choix que le principal intéressé ne regrette absolument pas, lui qui a affirmé, en conférence de presse : " pour l'instant, je trouve que mon choix a été bon ".

Et comment le contredire puisque l'ancien buteur du FC Nantes, dont beaucoup ignoraient le nom il y a de cela un an, disputera peut-être cette semaine ses premières minutes sous le maillot de l'Equipe de France, au côté de l'un de ses anciens coéquipiers. Une progression éclaire pour le joueur qui, comme il l'avoue lui-même n'avait "rien vu venir". À lui maintenant de marquer des points auprès de Didier Deschamps à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde au Qatar.

FC Nantes Mercato : Un début de saison canon pour Kolo Muani

Cette première sélection, Randal Kolo Muani ne la doit pas au hasard. Certes, comme d'autres joueurs présents dans la liste, il a profité de l'absence de certains cadres comme Karim Benzema pour être présent. Néanmoins, le début de saison de l'ancien du FC Nantes mérite d'être souligné tant il est précieux pour son club en Bundesliga.

Avec 2 buts et 4 passes décisives en seulement 7 apparitions en championnat, l'attaquant français fait partie des belles surprises de ce début de saison de l'autre côté du Rhin. En tête du classement des meilleurs passeurs, l'ancien attaquant du FC Nantes a largement contribué au retour en forme de son équipe après un début de saison compliqué pour l'Eintracht. Il ne lui reste plus qu'à être décisif dans une compétition qu'il découvre tout juste et où il n'a pas encore fait de statistiques, la Ligue des Champions.