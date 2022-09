Toulouse FC : Un premier constat tombe au Téfécé !

Publié par Enzo Vidy le 20 septembre 2022 à 14:50

Si le Toulouse FC avait fait forte impression lors des trois premières journées de Ligue 1, c’est beaucoup plus compliqué ces temps-ci avec notamment quatre défaites sur les cinq derniers matchs de championnat.

Toulouse FC : Le champion de Ligue 2 accuse le coup

Pour leur retour dans l’élite, les Toulousains étaient attendus. Un premier match nul contre Nice dans un stade en feu, une victoire nette à Troyes et un nul contre Lorient, et puis plus rien ou presque. Seulement trois points pris sur les quinze possibles depuis le nul face aux Merlus. Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme au sein du club toulousain, mais avec seulement quatre points d’avance sur Ajaccio, dernier de Ligue 1, les joueurs du Téfécé doivent vite se ressaisir, d’autant plus que quatre équipes seront condamnés à descendre en fin de saison.

Pourtant, en terme de jeu, les joueurs du Toulouse FC sont séduisants et investis mais manquent cruellement de réalisme devant le but. Une statistique terrible pour les joueurs de la Ville Rose : pas moins de 46 tirs tentés sur les quatre derniers matchs, pour seulement deux petits buts inscrits, ce qui explique parfaitement bien les difficultés des joueurs de Philippe Montanier a trouver le chemin des filets.

Toulouse FC : Branco van den Boomen, symbole de l'inefficacité toulousaine

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, avec 21 passes décisives et 12 buts inscrits, Branco van den Boomen est nettement moins en réussite pour ses premiers pas en Ligue 1 malgré une forte activité au sein de l’entrejeu toulousain. Ceci peut potentiellement s’expliquer par l’absence de Rhys Healey, toujours blessé depuis son entrée en jeu à Lorient lors de la troisième journée de Ligue 1.

L’an dernier, ce duo a posé d'énormes soucis à la quasi-totalité des clubs de Ligue 2. Officiellement élu meilleur buteur pour l’un (Healey) et meilleur joueur et passeur pour l’autre (Van den Boomen) du championnat de Ligue 2, ils étaient très attendus pour les débuts du Téfécé en Ligue 1. Pour le moment, la blessure de Rhys Healey complique un peu les choses. Mais cette fameuse paire pourrait bien être la solution au manque d'efficacité des toulousains.