OM Mercato : Arsenal, accord imminent pour William Saliba

Publié par Timothée Jean le 21 septembre 2022 à 10:56





OM Mercato : Si l’Olympique de Marseille envisageait de le récupérer, William Saliba devrait finalement s’inscrire dans la durée à Arsenal.

OM Mercato : William Saliba sur le point de prolonger à Arsenal

Prêté à l’ OM la saison dernière, William Saliba s’est rapidement imposé comme une référence à son poste. Le jeune défenseur central a raflé au passage le titre de meilleur espoir de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Et ses prestations remarquables sous le maillot de Marseille ont convaincu le sélectionneur Didier Deschamps de le convoquer en Équipe de France. Fort de sa progression fulgurante, les dirigeants marseillais ont aussi fait des démarches en vue de le conserver le plus longtemps possible.

La presse britannique assure que le président Pablo Longoria et son équipe ont maintenu les négociations jusqu’au bout du mercato en vue de faire revenir William Saliba à Marseille, sans succès. L’international est finalement resté à Arsenal où il enchaîne des performances en Premier League. Et si les dirigeants de l’ OM ont longtemps caressé le rêve de le récupérer, ils devraient finalement renoncer à cette idée une fois pour toutes. Car l’ancien prodige de l’AS Saint-Etienne s’apprête à prolonger son contrat avec les Gunners. Le journaliste pour Calciomercato, Rudy Galletti, assure en effet que la direction d’Arsenal et le clan Saliba sont sur le point de trouver un accord pour le renouvellement de son bail qui expire en juin 2024.

OM Mercato : William Saliba est heureux à Arsenal

La source explique que le jeune défenseur central devrait prolonger son contrat de trois années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Ce qui représenterait une belle récompense pour William Saliba, auteur d’un début de saison quasi parfait avec Arsenal. De retour à son meilleur niveau, le jeune joueur a récemment avoué qu’il était heureux à Londres et ne songe pas pour l’instant à un nouveau départ. « Je suis à la maison ici, j’aime Londres, j’aime ce club. J’aime tout ici, je me sens à la maison », a assuré l’ancien Stéphanois, qui compte poursuivre sur cette belle lancée en Premier League.