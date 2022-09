OM Mercato : Grand coup de froid sur l'avenir d'un attaquant

Publié par Ange A. le 22 septembre 2022 à 05:56





Malgré son retour à l’entraînement collectif de l’ OM, Bamba Dieng est encore loin d’être sorti de l’auberge comme l’indique Cyril Astier.

OM Mercato : Bamba Dieng toujours en galère à Marseille

En marge du choc contre le Stade Rennais, Igor Tudor avait clarifié la situation de Bamba Dieng. L’attaquant de 22 ans est poussé vers la sortie à l’Olympique de Marseille. Depuis le début de la saison, il n’a pris part à aucune rencontre de l’ OM. Pire, le nouvel entraîneur de Marseille ne l’a jusqu’ici pas convoqué pour un match. Alors que le technicien croate a acté le retour de Dieng à l’entraînement collectif, il ne l’a pas retenu pour l’affiche contre le SRFC. Pour l’agent Cyril Astier, la tendance concernant l’avenir de l’avant-centre sénégalais reste la même. Un départ de Dieng de Marseille reste attendu. Invité du Football Club de Marseille, le représentant a confirmé cette tendance concernant le futur du champion d’Afrique.

Le départ de Dieng toujours d’actualité

Pour Cyril Astier, des signatures de Pablo Longoria suffisent à prouver qu’un départ de Bamba Dieng était attendu depuis plusieurs mois. « Quand l’OM recrute Luis Suarez cet été et Cédric Bakambu cet hiver, ils ont l’intention de vendre Bamba Dieng », a d’abord indiqué l’agent pour qui le Sénégalais n’entre pas dans les plans d’Igor Tudor. Raison pour laquelle il a été déclassé dans la hiérarchie des attaquants à l’ OM. « Il est jeune, il a envie de réussir à l’OM mais je ne suis pas sûr que la direction croit en lui. Il y a aussi des volontés de l’entraineur d’intégrer certains joueurs et d’en écarter d’autres pour des raisons sportives ou extra-sportives. On n’est pas dans la tête de Tudor mais si c’est lui qui a voulu faire venir Suarez, il passera avant Dieng », a souligné le représentant.

Courtisé par Leeds United, le FC Lorient ou encore de l’OGC Nice, le minot était proche d’un transfert à l’OGCN cet été. Mais l’international sénégalais (11 sélections/1 but) a été recalé par le Gym lors de la visite médicale. De quoi courroucer les hautes instances marseillaises privées d’un chèque d’au moins 10 millions d’euros.