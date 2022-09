Barça Mercato : Un renfort défensif presque bouclé à Barcelone

Publié par Jules le 22 septembre 2022 à 19:33





Le Barça, désireux de se renforcer en défense, aurait presque déjà bouclé l'arrivée d'un joueur en Catalogne pour l'été prochain.

Barça Mercato : Un défenseur experimenté pour remplacer Piqué

Alors que Gerard Piqué a de grandes chances de quitter le FC Barcelone l'été prochain, le club travaille en coulisse pour remplacer le joueur qui porte la tunique blaugrana depuis 2008. En effet, d'après l'insider turc Ekrem Konur, le Barça serait en discussions très avancées avec Inigo Martinez pour une arrivée en Catalogne libre lors du prochain mercato estival.

À 31 ans, le défenseur central espagnol (16 sélections) connaît bien la Liga pour y évoluer depuis le début de sa carrière. À son âge, il pourrait être tenté par une aventure au Barça et pourrait alors rentrer dans la rotation au sein de l'effectif de Xavi dès la saison prochaine. Une piste qui ferait les affaires du FC Barcelone, qui avait déjà tenté le coup cet été pour l'attirer.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut soigner ses finances

L'un des éléments qui ferait d'Inigo Martinez une bonne pioche pour le Barça est le fait que le joueur arrive en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao. En effet, le joueur pourrait donc débarquait libre et ne demandera pas non plus un salaire de star. Un transfert qui a tout d'une bonne affaire pour le club catalan qui semble vouloir soigner ses finances.

Ces derniers temps, beaucoup des pistes du FC Barcelone mènent à des joueurs en fin de contrat, forcément moins cher que des joueurs qu'il faudra débaucher dans d'autres clubs. Ainsi, en plus d'Inigo Martinez, le joueur s'intéresserait également à un Madrilène, Marco Asensio, pour renforcer son attaque en vue de la saison prochaine. On voit également que les profils ciblés par le Barça sont très centrés "Liga", afin de peut-être renouer avec le succès en Espagne.