Barça Mercato : Le FC Barcelone désigne le successeur de Lewandowski

Publié par Thomas G. le 22 septembre 2022 à 23:33





Désireux de recruter de nouvelles pépites, le Barça a entamé des démarches pour recruter un attaquant brésilien qui affole les compteurs.

Barça Mercato : Les Blaugranas pistent un grand espoir brésilien

Cet été, le Barça a recruté Robert Lewandowski. Le buteur polonais est arrivé en provenance du Bayern Munich pour 45 millions d’euros. L’attaquant de 34 ans est déjà indispensable pour les Blaugranas grâce à ses nombreux buts et son leadership. Robert Lewandowski a signé un contrat de trois ans avec le Barça et à l’issue de ce contrat l'attaquant aura 37 ans. La direction du FC Barcelone prévoit déjà l’après-Lewandowski en ciblant son potentiel successeur.

Selon les informations du journal Sport, le Barça aurait coché le nom de l’espoir brésilien Endrick. L’attaquant de 16 ans évolue toujours avec les catégories jeunes de Palmeiras, mais sa cote n’en finit plus d’augmenter. La presse espagnole indique qu'une délégation du Barça s’est entretenue secrètement cette semaine avec les agents d’Endrick. Le FC Barcelone souhaite recruter la pépite brésilienne lors du mercato estival tout en le prêtant deux ans à son club formateur. Les Catalans souhaitent qu’Endrick continue sa progression au Brésil jusqu’en 2024 avant de rejoindre l’Europe. Le FC Barcelone devra faire face à une concurrence de taille puisque le Real Madrid et le PSG sont également très intéressés par le jeune attaquant brésilien. À 16 ans, Endrick est déjà comparé à Neymar et Ronaldo, puis est considéré comme le futur de la Seleçao.

Barça Mercato : Le FC Barcelone suit deux talents brésiliens

En parallèle du dossier Endrick, les Blaugranas suivent attentivement les performances de deux latéraux brésiliens qui évoluent à l’AS Monaco. Le FC Barcelone apprécie les profils de Caio Henrique et Vanderson, deux défenseurs qui aiment attaquer et qui ont été validés par Xavi. Le journal Sport indique que Barcelone veut rééditer le même exploit que dans le dossier Raphinha en recrutant Vanderson qui est pisté par un cador de Premier League, Manchester United. Le FC Barcelone étudie donc la possibilité de recruter plusieurs talents brésiliens. L’histoire d’amour entre le Brésil et le Barça pourrait donc connaître un nouveau chapitre dans les prochains mois.