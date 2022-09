OM Mercato : Déjà une grosse perte confirmée pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2022 à 22:03





La direction de l’ OM devrait perdre quelques millions d’euros dans le dossier Arkadiusz Milik. C’est la théorie avancée par la presse italienne.

OM Mercato : Arkadiusz Milik vendu au rabais à la Juventus

L’Olympique de Marseille parviendra-t-il à réaliser des plus-values d'ici le prochain mercato ? Au regard de l’état financier du club phocéen, les doutes persistent. Car même les éléments à forte valeur marchande de l’ OM ont été vendus au rabais cet été. Ce fut notamment le cas d’Arkadiusz Milik. L’international polonais, qui sort d’une saison mitigée sous les ordres de Jorge Sampaoli, a été envoyé à la Juventus sous la forme d’un prêt payant estimé à 1 million d’euros. Et depuis, l’avant-centre a retrouvé des couleurs sous ses nouvelles couleurs.

Auteur de 3 buts en 4 rencontres de Serie A, l’attaquant de 28 ans s'est déjà imposé comme un atout essentiel dans le dispositif offensif des Bianconeri. Si bien que les dirigeants turinois envisageraient déjà de le recruter de façon définitive. Les médias italiens, à l’instar de La Repubblica ou encore Calciomercato, confirment que la Juve compte lever l'option d’achat fixée dans le contrat d'Arkadiusz Milik. Elle est estimée à environ 7 millions d’euros. Si cette information venait à se confirmer, cela représenterait encore une vente à perte pour l'Olympique de Marseille. Car les dirigeants de l’ OM avaient déboursé approximativement 12 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien attaquant de Naples.

OM Mercato : Arkadiusz Milik, l’affaire de l’année pour la Juventus

Les Marseillais semblent ainsi résignés à vendre au rabais Arkadiusz Milik avec l’idée bien sûr de réaliser une belle économie sur le plan salarial. Le club phocéen est confronté à quelques soucis économiques et ce n’est pas Pablo Longoria qui dira le contraire. Le président de l’ OM et son équipe s’activent déjà en coulisse pour réaliser des ventes supplémentaires dans l’optique de soulager les finances du club qui sont dans le rouge. Le transfert définitif du Polonais serait alors une bonne nouvelle pour les dirigeants marseillais. Et de son côté, la Juventus se frotte déjà les mains, car elle serait en passe de réaliser « l’affaire de l’année », indique la presse italienne.