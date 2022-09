PSG Mercato : Une énorme rupture officialisée pour Mauro Icardi

Publié par Ange A. le 23 septembre 2022 à 05:13





Femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara a fait une importante annonce sur sa relation avec l’attaquant prêté par le PSG à Galatasaray.

PSG Mercato : C’est fini entre Wanda Nara et Mauro Icardi

Les déboires extra-sportifs se poursuivent pour Mauro Icardi. Prêté par le Paris Saint-Germain à Galatasaray cette saison, l’avant-centre argentin alimente encore la rubrique potins. Et pour cause, un nouvel épisode sur sa relation avec Wanda Nara alimente cette rubrique. Dans un message posté sur son compte Instagram jeudi soir, sa femme et agent a annoncé leur rupture. « C’est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais compte tenu de mon exposition et des spéculations médiatiques qui sortent, il est préférable de l’apprendre de ma part. (…) Je ne veux pas donner de détails sur cette séparation. S’il vous plaît, je vous demande de le comprendre, non seulement pour moi, mais aussi pour nos enfants », a-t-elle posté sur le réseau social.

Icardi à la relance loin de Paris ?

Il faut dire que les tensions au sein du couple Icardi a fait oublier les contreperformances du joueur ces dernières saisons. Après un nouvel exercice décevant (5 buts en 30 matchs), l’avant-centre de 29 ans espère se relancer à Galatasaray. Le départ de Mauro Icardi était attendu au Paris Saint-Germain cet été après sa nouvelle saison à l’agonie. Pas dans les plans de Christophe Galtier, le nouvel entraîneur parisien, il s’entraînait à l’écart du reste du groupe professionnel. Un loft distinct a été mis en place cet été pour les joueurs n’entrant pas dans les plans du successeur de Mauricio Pochettino.

Poussé vers la sortie cet été, le buteur sud-américain n’avait jusqu’à son départ du PSG joué aucun match cette saison. Il a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs lors de la dernière journée contre Konyaspor. Alors qu’il espère retrouver un niveau de compétition convenable, ce nouvel épisode dans sa privée pourrait compromettre ses performances. Reste surtout à savoir si pour son avenir il changera de représentant.