OGC Nice Mercato : Un nouveau nom pour oublier Pochettino

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 11:24





Alors que Lucien Favre est annoncé partant du côté de l' OGC Nice, un nouveau nom circule pour sa succession, et ce n'est pas Mauricio Pochettino.

OGC Nice Mercato : Un ancien coach de l'OM dans le viseur

Depuis quelques jours, l' OGC Nice multiplie les pistes pour la succession de Lucien Favre. En effet, si le nom de Mauricio Pochettino avait beaucoup circulé en début de semaine, il semble désormais que cette option ne soit plus envisagée par le Gym. En effet, l'ancien coach du PSG souhaiterait entraîner un club plus huppé que Nice, ce qui rend presque impossible la signature de l'Argentin.

Une nouvelle piste vient d'être révélée par Media Foot, et cette dernière porte sur un ancien entraîneur d'un club rival, puisqu'il s'agit d'un ancien coach de l'OM. En effet, le média en ligne affirme que l' OGC Nice se pencherait sur André Villas-Boas, ancien coach de l'écurie phocéenne, pour succéder à Lucien Favre, qui n'est plus en état de grâce sur la Côte d'Azur.

OGC Nice Mercato : Un dossier plus compliqué qu'il n'y paraît

Le technicien portugais serait très apprécié par le board de l' OGC Nice. En effet, il jouit d'une bonne expérience en Ligue 1 et reste un jeune entraîneur qui pourrait parfaitement s'adapter au projet INEOS. De plus, André Villas-Boas est libre depuis son départ de l'Olympique de Marseille, ce qui limiterait le coût d'un potentiel recrutement de l'ancien coach du FC Porto et de Chelsea.

Cependant, cette piste pourrait vite être refroidie. En effet, André Villas-Boas avait affirmé que son expérience à l'OM serait la dernière de sa carrière de coach. Reste donc à voir si l' OGC Nice parviendra à convaincre le Portugais de sortir de sa retraite. En cas d'échec, les Niçois continuent de travailler, en parallèle, sur la piste menant à Scott Parker qui vient d'être limogé par Bournemouth.