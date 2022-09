PSG Mercato : Paris prépare un nouveau coup tordu contre le Barça

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2022 à 20:40





Alors que le Barça s’active pour mettre la main sur un nouveau prodige brésilien, le PSG serait déterminé à faire capoter cette affaire.

PSG Mercato : Le Barça passe à l’action pour un crack brésilien

À seulement 16 ans, Endrick, l’attaquant de Palmeiras fait déjà rêver presque tous les grands clubs européens. Surnommé le nouveau Neymar, le prodige brésilien a récemment signé son premier contrat professionnel et pourrait parapher un précontrat pour un transfert en 2024. Le scénario idéal pour le FC Barcelone dont la fragilité des finances n’autorise pas à faire des folies sur le marché.

D’ailleurs, le quotidien ibérique Sport assure que les dirigeants barcelonais ont rencontré pour la deuxième fois les représentants du jeune homme dans la capitale basque après un premier tête-à-tête au Brésil. Même s’il n’a pas formulé d’offre concrète, le club espagnol aurait manifesté son intérêt pour Endrick et assuré à son entourage qu’il comptait sur lui pour le futur. Seulement, la partie est encore très loin d’être gagnée pour le Barça puisque le Paris Saint-Germain serait prêt à tout pour chiper l’espoir auriverde et compterait sur la présence de Neymar pour le convaincre.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à doubler le Barça pour Endrick

Toujours selon Sport, le principal concurrent de la formation espagnole sur cette piste se nomme le Paris Saint-Germain et son « nouveau programme mondial de recrutement de promesses », avec « l’Amérique du Sud en épicentre ». L’objectif derrière ce projet serait de mettre la main sur des pépites mondiales afin de réduire les très gros investissements consentis par le PSG à chaque période de recrutement. Toujours selon la même source, alors que les Blaugranas semblent avoir pris une légère avance dans ce dossier, le Paris SG aimerait accélérer le processus de recrutement d’Endrick afin de doubler le club culé.

Lié à Palmeiras jusqu’en juin 2025, Endrick est désormais une priorité dans les plans des décideurs parisiens. Fort de sa puissance financière, le champion de France en titre peut également compter sur l’intervention de Neymar pour convaincre son jeune compatriote de le rejoindre en France et de perpétuer ainsi la grande histoire d’amour entre le PSG et le Brésil. Aux dernières nouvelles, le petit génie de Palmeiras dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Un montant que le PSG serait d’ores et déjà prêt à payer. Le Barça est donc prévenu.