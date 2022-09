PSG Mercato : Le Paris SG se joint à la lutte pour un prodige brésilien !

Publié par Thomas G. le 12 septembre 2022 à 10:09





PSG Mercato : Renforcé par l'arrivée de nombreuses recrues cet été, le Paris Saint-Germain veut planifier son mercato avec l'achat d'un génie brésilien.

PSG Mercato : Le Paris SG veut un maestro brésilien

Très actif durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain a entamé un nouveau cycle cet été avec la nomination de Luis Campos. Le PSG s’est renforcé en nombre à l’intersaison, notamment au milieu de terrain avec les signatures de quatre joueurs dans ce secteur. À son arrivée, le dirigeant portugais avait ciblé les carences de l’effectif du Paris SG et le renforcement de l’entrejeu parisien était une priorité. Malgré de nombreux renforts, le PSG pourrait continuer de recruter pour solidifier son milieu en janvier.

Selon les informations du journal anglais The Sun, le Paris Saint-Germain ferait partie de la liste des clubs intéressés par la nouvelle pépite brésilienne Andrey Santos. Le club de la capitale souhaiterait en effet enrôler le milieu de 18 ans de Vasco de Gama dès le prochain marché des transferts. Les performances du jeune brésilien ont attiré la convoitise des plus grands clubs européens comme Newcastle, Manchester City et le FC Barcelone. Le transfert d’Andrey Santos pourrait avoisiner les 35 millions d’euros, un montant qui ne devrait refroidir les ardeurs du PSG. Dans cette optique, on pourrait assister à un nouveau duel entre le Barça et le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts dans les prochaines semaines.

PSG Mercato : Andrey Santos, dans les pas de Casemiro

Andrey Santos est un milieu brésilien capable de jouer en tant que sentinelle devant la défense et en milieu relayeur. Le jeune espoir auriverde pourrait être le successeur tant attendu de Thiago Motta au PSG tandis que le Barça veut le recruter pour remplacer Sergio Busquets.

Suite au départ d’Idrissa Gueye et Léandro Paredes, l’entrejeu parisien manque de milieu récupérateur. Andrey Santos est souvent comparé à Casemiro au Brésil pour leurs nombres de ballon récupérés et leurs sens de l’anticipation. Luis Campos pourrait recruter le jeune prodige brésilien pour permettre à Christophe Galtier d’avoir une véritable sentinelle devant sa défense à trois.