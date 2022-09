OM Mercato : Tudor peut trembler pour une recrue estivale

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 15:15





Avec la trêve internationale, le coach de l’ OM peut craindre pour Jonathan Clauss. Le latéral est parti pour enchaîner avec les Bleus.

OM Mercato : Inquiétude à Marseille pour Jonathan Clauss

« C’est sûr que ces internationaux qui partent, c’est quelque chose à laquelle on pense. Après j’espère qu’ils ne vont pas trop jouer ». Tels étaient les propos d’Igor Tudor dimanche au sortir du nul entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais (1-1). Avec l’hécatombe actuelle chez les Bleus, le coach de l’ OM peut craindre pour ses internationaux tricolores. Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout et Jonathan Clauss ont été convoqués en équipe nationale. Le dernier cité a été le seul Olympien aligné par Didier Deschamps lors de la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0). Une rencontre disputée dans son intégralité par l’ancien Lensois. Lequel pourrait de nouveau être titularisé ce dimanche lors du dernier match de Ligue des nations contre le Danemark. De quoi faire grincer les dents du côté de la Canebière.

Clauss inarrêtable avec Marseille et les Bleus

Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss est déjà un indispensable aux yeux d’Igor Tudor. L’ancien Sang et or n’a manqué aucune rencontre de l’ OM cette saison. Avec 816 minutes disputées, le latéral droit de 29 ans est le Marseillais le plus utilisé cette saison. Avec l’enchaînement des rencontres avec la sélection nationale, son entraîneur peut véritablement craindre pour sa condition physique. Surtout que le club phocéen va retrouver la Ligue 1 dès vendredi. Marseille se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO pour la 9e journée du championnat. Reste maintenant à savoir si Igor Tudor pourra compter sur son piston droit, auteur de deux passes décisives cette saison, à Raymond Kopa.

Pour cette affiche, le technicien croate sera privé de Nuno Tavares. L’arrière gauche portugais prêté par Arsenal est suspendu pour accumulation de cartons. L’entraîneur marseillais est lui-même suspendu pour cette rencontre pour la même raison.