OM Mercato : Jonathan Clauss lâche une réponse ferme à Chelsea

Publié par Timothée Jean le 22 septembre 2022 à 14:03





Auteur d’un bon début de saison à l’ OM, Jonathan Clauss, a expliqué pourquoi il a refusé de rejoindre Chelsea lors du mercato estival.

Cet été, l' OM a frappé un très joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Jonathan Clauss. L’international tricolore sort d’une brillante saison au RC Lens et ses performances ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens. L'Atlético Madrid, Manchester United ou encore Chelsea se bousculaient en coulisse pour boucler son transfert.

Les dirigeants du club londonien ont même tenté une approche concrète en vue de convaincre Jonathan Clauss de rejoindre les Blues. Ils envisageaient même payer 12 M€ pour s'offrir le joueur de 29 ans qui viendrait remplacer César Azpilicueta. Interrogé par Infosport +, le latéral droit tricolore a confirmé qu’il avait été approché par Chelsea durant le mercato estival. Mais ses préférences ludiques ont fini par porter son choix sur Marseille. « Je ne voulais pas signer à Chelsea pour dire qu’un jour, j’ai signé à Chelsea. C’était vraiment dans une continuité de temps de jeu, de découverte de la Ligue des champions. Marseille a coché toutes les cases que je recherchais », a indiqué l’ancien crack du RC Lens qui ne regrette pas son choix.

OM Mercato : Les ambitions de Jonathan Clauss à Marseille

Recruté contre un chèque avoisinant les 9 M€, Jonathan Clauss enchaîne de belles performances à Marseille. Il a découvert cette saison la Ligue des Champions sous le maillot phocéen, même si les Marseillais ont enchaîné deux défaites de suite dans la compétition. L’international croate croit en son équipe et ne vise que la victoire. « Il faut continuer à être performants, c’est comme ça qu’on pourra regarder plus haut et plus loin historiquement », a-t-il récemment confié à l’issue de la victoire face aux LOSC. Convoqué en Équipe de France lors de cette trêve internationale, le piston droit devrait débuter la rencontre face à l’Autriche, prévue ce jeudi soir, en Ligue des Nations.