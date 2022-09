RC Lens Mercato : Franck Haise annonce le départ d'un cadre

Publié par Ange A. le 24 septembre 2022 à 18:15





Entraîneur du RC Lens, Franck Haise a jeté un froid sur l’avenir de Seko Fofana malgré sa récente prolongation de contrat.

Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le Racing Club de Lens, Franck Haise a levé les récents doutes concernant son avenir. L’entraîneur du RC Lens est ambitieux et affiche un objectif clair sur le banc des Sang et or. Il souhaite qualifier le club artésien pour une Coupe d’Europe. « L’Europe ? J’espère que le club le vivra prochainement et j’espère que je le vivrai aussi avec le club », a confié le technicien de 51 ans sur RMC Sport. Après avoir levé un pan de voile sur son futur, l’entraîneur de l’actuel 4e de Ligue 1 s’est exprimé sur l’avenir de Seko Fofana. Très courtisé lors des récentes fenêtres des transferts, le milieu ivoirien est resté à quai et a même prolongé son contrat d’un an. Il estd désormais lié au RCL jusqu’en 2025. Néanmoins, son coach estime qu’il finira par quitter le navire.

Un départ de Seko Fofana au programme au RCL

Pour Franck Haise, Seko Fofana ne va pas s’éterniser au Racing Club de Lens. « J’avais un bon espoir [de le garder], maintenant on sait très bien que si un très gros club arrivait avec un gros projet à la fois financier et sportif, on aurait pu le perdre au dernier moment. Plus ça avançait, plus j’avais confiance. Seko Fofana est très bien ici, même s’il ne va pas forcément faire toute sa carrière au RC Lens. Il sait les responsabilités qu’il a », a d’abord déclaré l’entraîneur du club artésien avant d’évoquer le futur départ du capitaine lensois.

« Un jour, il trouvera certainement un autre projet qui lui conviendra, mais ce n’était pas le moment cet été. Il était super investi dès la reprise. Il aurait pu partir, mais je pense qu’il est très heureux », a confié l’entraîneur des Sang et or. L’international ivoirien un bon début de saison avec Lens. Il compte deux réalisations et autant de passes décisives en six rencontres de championnat.