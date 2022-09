Barça Mercato : Real, déjà un accord avec une star d'Ancelotti ?

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 03:35





Le Barça envisage de frapper un coup gratuit chez son rival le Real Madrid l’été prochain. Un accord est déjà évoqué avec un Madrilène.

Barça Mercato : Les Blaugranas sur un coup gratuit au Real

Après une nouvelle saison blanche, le FC Barcelone s’est considérablement renforcé lors du dernier mercato estival. Les Blaugranas disposent d’un effectif pour de nouveau jouer les premiers rôles en Liga. Entre l’arrivée d’importantes recrues et le grand retour en forme d’Ousmane Dembélé, Xavi dispose d’un effectif pour jouer le titre cette année. Alors que la saison est encore à ses prémices, la direction des Blaugranas préparerait déjà l’avenir. Dans ce sens, le club catalan lorgnerait chez son ennemi juré madrilène pour se renforcer l’été prochain. Le Barça vise un coup gratuit l’été prochain avec Marco Asensio. L’ailier de 26 ans arrive au terme de son contrat chez les Merengues. Dès janvier, l’Espagnol sera libre de discuter avec le club de son choix en vue d’un transfert libre.

Déjà un accord pour le transfert d’Asensio à Barcelone ?

Une opportunité à zéro euro que le FC Barcelone voudrait donc saisir lors du prochain mercato estival. Selon les informations de RAC1, le Barça est en passe d’accueillir l’attaquant madrilène l’été prochain. La source annonce en effet un premier accord entre l’international espagnol (30 sélections/1 but) et le club catalan. Un contrat de quatre ans est notamment évoqué par la radio. Ces révélations devraient davantage fragiliser la situation de Marco Asensio au Real Madrid. Il n’a disputé que 47 minutes en quatre matchs cette saison, pour un but inscrit.

Dans une récente sortie sur La Cope, l’attaquant madrilène avait évoqué son avenir. « Pour l’instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations, et c’est normal. Dans sept mois je peux signer avec n’importe quel club et c’est normal que beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore », avait-il assuré.