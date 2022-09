Stade Rennais Mercato : Le message fracassant de Gomis au SRFC

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 07:45





Relégué sur le banc au Stade Rennais, Alfred Gomis a exprimé sa frustration sur sa situation après un rassemblement en sélection.

Stade Rennais : Le coup de gueule d’Alfred Gomis

Avec la trêve internationale en cours, Alfred Gomis est parti honorer sa convocation avec le Sénégal. Le portier du SRFC a pris part à la victoire des Lions de la Téranga contre la Bolivie (2-0). De quoi réjouir le portier âgé de 29 ans. Désormais simple remplaçant à Rennes, le gardien de but a savouré son retour sur le rectangle vert non pas sans pousser un coup de gueule. En amical contre la Bolivie, il ne disputait que son premier match de la saison. « Content d’être à nouveau sur le terrain avec mes frères et célébrer la victoire avec un clean-sheet. C’est dommage de ne pas pouvoir le faire au quotidien comme je l’ai toujours fait. Merci aux supporters présents et à ceux qui comme toujours ont été derrière nous », a posté l’international sénégalais sur son compte Twitter après la rencontre.

Gomis en galère au SRFC

Avec l’arrivée de Steve Mandanda cet été, le champion d’Afrique a perdu sa place de titulaire au Stade Rennais. L’ancien portier de l’Olympique de Marseille est le nouveau numéro 1 au poste. Pire, le Sénégalais a été relégué au troisième rang dans la hiérarchie derrière le Turc Dogan Alemdar (19 ans). Il n’a pas encore été convoqué cette saison par son entraîneur Bruno Genesio. D’où la frustration d’Alfred Gomis passé de titulaire à numéro 3 en l’espace de quelques mois.

Encore sous contrat avec le SRFC jusqu’en 2025, le Sénégalais semble désormais sans avenir avec le club breton. Lequel avait déboursé 10 millions pour le débaucher de Dijon en 2020. Sa valeur marchande n’est désormais estimée qu’à 5 millions sur Transfermarkt. En attendant son retour à Rennes, Gomis pourrait encore profiter de quelques minutes ce mardi lors du dernier amical contre l’Iran.