Stade Rennais Mercato : Mandanda vise un incroyable retour

Publié par Ange A. le 14 septembre 2022 à 23:25





Stade Rennais Mercato : Gardien du SRFC depuis cet été, Steve Mandanda reste optimiste quant à un retour en équipe de France.

Stade Rennais Mercato : Steve Mandanda pense à un retour en Bleu

Steve Mandanda a retrouvé une place de titulaire suite à son départ de l’Olympique de Marseille cet été. Le portier de 37 ans a rejoint le Stade Rennais suite à la rupture de son contrat à l’amiable après une saison difficile. Le champion du monde tricolore a vécu la dernière campagne dans la peau de remplaçant. Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur marseillais, a propulsé l’Espagnol Pau Lopez titulaire. Relégué sur le banc par le technicien argentin, l’ancien portier olympien a également perdu sa place en équipe de France. Sa dernière convocation chez les Bleus remonte à septembre 2021. De nouveau numéro 1, Mandanda reste optimiste quant à un retour en équipe de France. Surtout que Didier Deschamps va rendre sa liste pour les matchs contre l’Autriche et le Danemark dans les prochaines heures.

Mandanda, l’une des grosses surprises de Deschamps ?

Le gardien titulaire du Stade Rennais serait fier de faire partie de cette liste pour ces rencontres comptant pour les matchs de Ligue des nations. « L’espoir, je ne sais pas. Cette question, je ne me la posais pas forcément. C’est toujours un honneur d’être en équipe de France. Ça le serait pour moi si j’y suis. Mais ce n’est pas le plus important. Je dois être performant en club pour retrouver ce groupe. C’est tout ce que j’essaye de faire. On verra », a indiqué l’ancien Marseillais en conférence de presse. Il compte six matchs pour 4 buts encaissés contre deux clean-sheet avec le SRFC.

Selon France Bleu Armorique, Steve Mandanda garde ses chances de revenir en équipe de France. Le champion du monde aurait même déjà reçu une pré-convocation cette semaine à en croire la source. Laquelle indique que Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud seraient également présélectionnés par Didier Deschamps. Alors que l’ancien Marseillais signerait son retour, ses nouveaux coéquipiers à Rennes pourraient étrenner le maillot des Bleus lors de cette trêve internationale. Une confirmation du sélectionneur national reste donc attendue dans les prochaines heures.