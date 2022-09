Barça Mercato : Le FC Barcelone prépare un énorme deal en attaque

Publié par Thomas G. le 26 septembre 2022 à 10:08





Très ambitieux depuis la mise en place des leviers économiques, le Barça aimerait recruter un grand attaquant brésilien évoluant en Premier League.

Barça Mercato : Un échange en préparation avec Liverpool ?

Le FC Barcelone a réussi son pari cet été en recrutant plusieurs grands joueurs qui ont renforcé l’effectif de Xavi. Le Barça réalise un bon début de saison grâce notamment à l’apport de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé. Dans cette optique, le FC Barcelone veut continuer à faire des gros coups pour redevenir l'un des meilleurs clubs du monde.

Selon les informations du journal Sport, le Barça et Liverpool pourraient négocier un échange entre Memphis Depay et Roberto Firmino en janvier. Les deux géants du football européen pourraient trouver un terrain d’entente pour ces deux joueurs qui ont perdu leur place de titulaire. Roberto Firmino n’a pas repris son statut de leader malgré le départ de Sadio Mané. Le profil de l’international brésilien est très apprécié par le staff du Barça. En parallèle, Memphis Depay a été l’un des grands perdants du mercato du FC Barcelone. Annoncé partant, le buteur néerlandais a choisi de rester malgré la concurrence. Son départ permettrait au Barça de se séparer d’un gros salaire tout en recrutant à moindre coût. Reste à savoir si Memphis Depay acceptera de changer de club en milieu de saison et après la Coupe du Monde.

Barça Mercato : Le FC Barcelone s’active pour le mercato hivernal

La trêve internationale s’est avérée compliquée pour le Barça qui a perdu trois titulaires sur blessure cette semaine. Frenkie de Jong, Ronald Araujo et Jules Koundé sont blessés et pourraient manquer plusieurs semaines de compétition. Des absences qui poussent les Blaugranas à chercher des alternatives pour renforcer l’effectif en janvier.

Les Blaugranas savent également que les favoris pour la Ligue des Champions sont encore un cran au-dessus. Le mercato hivernal pourrait permettre aux Catalans de se rapprocher de ces clubs. En plus du dossier Roberto Firmino, le FC Barcelone souhaiterait retenter sa chance pour enrôler Bernardo Silva en janvier.