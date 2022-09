Barça Mercato : Une arrivée surprenante se confirme à Barcelone !

Publié par Enzo Vidy le 26 septembre 2022 à 12:20





Extrêmement actif lors du dernier mercato estival, le Barça est en passe d'obtenir un pré-accord pour le prochain mercato estival.

Barça Mercato : Le FC Barcelone proche d’un pré-accord avec Marco Asensio

C’est une information pour le moins surprenante. Selon les informations de la RAC1, l’internation espagnol Marco Asensio serait sur le point de se mettre d’accord avec le FC Barcelone pour une arrivée libre l’été prochain en provenance…du Real Madrid ! Le milieu de terrain du club Merengue est très peu utilisé cette saison avec seulement 51 minutes disputées toutes compétitions confondues.

Acheté en 2015 par Florentino Perez avant d’être prêté à l'Espanyol de Barcelone, Marco Asensio intègre le groupe pro du Real Madrid à l’été 2016 où il commence à se faire remarquer lors de ses premières apparitions. Sous l’impulsion d’un certain Zinédine Zidane sur le banc, le milieu de terrain madrilène réalise une très bonne saison et contribue au sacre de son équipe à l’issue de la finale de la Ligue des Champions où il inscrit le quatrième but de son équipe. Sa frappe de balle dévastatrice a également marqué les esprits, et son potentiel futur coéquipier Marc-André ter Stegen sera sûrement très bien placé pour en parler.

Barça Mercato : Les dirigeants Blaugranas sur tous les fronts