OM Mercato : Juventus, Milik proche de rejoindre un autre club

Publié par Timothée Jean le 27 septembre 2022 à 21:41

Prêté par l’ OM à la Juventus Turin cette saison, Arkadiusz Milik aurait pu prendre une autre destination. C’est le joueur lui-même qui l’évoque.

Avec Luan Peres, Steve Mandanda, Kevin Strootman, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi ou encore Cédric Bakambu, Arkadiusz Milik fait partie de la liste de joueurs qui ont quitté l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. L’international polonais a été envoyé à la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 7 M€. Un départ sur lequel l’attaquant de 28 ans est revenu dans un entretien accordé au média Meczyki.

Arkadiusz Milik a d’abord expliqué qu’il ne regrettait pas d’être parti de l’ OM, car il a toujours rêvé de rejoindre « un grand club comme la Juve ». Poursuivant, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam a fait une révélation assez surprenante, en indiquant qu’il aurait pu rejoindre l’AS Rome à l'été 2020. Arkadiusz Milik évoluait encore à Naples et ses performances attisaient la convoitise de plusieurs grands clubs européens. Si la Juventus tentait déjà à l’époque de l’attirer dans ses filets, les Romains se montraient bien plus entreprenants dans ce dossier.

Les dirigeants de La Roma avaient même formulé une meilleure offre pour son transfert, mais la direction de Naples a rapidement décliné cette proposition. « J’étais sur le point d'aller à la Juve avant, mais les deux clubs devaient se mettre d'accord. L'accord n'a pas été trouvé à l'époque et je ne suis donc pas allé à la Juve. Napoli a refusé une proposition de la Roma qui offrait plus. C’était leur décision et je l'ai respectée », a-t-il confié.

OM Mercato : Arkadiusz Milik voit enfin son souhait exaucé

Après son transfert manqué à l'AS Rome, les choses se sont plus au moins compliquées pour Arkadiusz Milik à Naples. En froid avec les dirigeants napolitains, il a été mis à l’écart durant plusieurs semaines, avant de rejoindre l’ OM en janvier 2021. Ce transfert en Ligue 1 fut une belle opportunité pour le joueur, qui a retrouvé des couleurs à Marseille avant de retourner en Serie A, dix-huit mois après son départ. Désireux de rejoindre un grand club comme la Juve, Milik a finalement vu son rêve d'enfance s’accomplir cet été. Auteur d’un bon début de saison, il pourrait même être transféré définitivement chez les Bianconeri. La direction de la Juventus envisagerait déjà de lever son option d’achat.