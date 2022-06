FC Lorient Mercato : Un buteur prolifique pisté par le FCL

Publié par Dylan le 23 juin 2022 à 15:17

FC Lorient Mercato : Le club breton pourrait s'offrir un buteur de deuxième division néerlandaise, auteur de 32 buts en 37 matchs cette saison.

FC Lorient Mercato : Thijs Dallinga, deuxième recrue estivale au FCL ?

Il n'est pas encore connu en Europe mais s'est déjà fait un nom aux Pays-Bas. Le jeune avant-centre néerlandais Thijs Dallinga (21 ans) est tout simplement impressionnant avec l'Excelsior Rotterdam, club d'Eerste Divisie (deuxième division néerlandaise). Meilleur buteur du championnat, il a été considéré par beaucoup de médias locaux comme un ovni cette saison. Auteur de 32 buts et 8 passes décisives en 37 matches, Dallinga a largement contribué à la montée de son club en Eredivisie après trois ans d'absence.

6e du dernier exercice, l'Excelsior est ensuite parvenu à franchir tous les tours de barrages d'accession, éliminant Roda JC, Heracles Almelo puis ADO La Haye. Et bien sûr, Dallinga était encore dans le coup, inscrivant 4 buts et délivrant une passe décisive en 6 matches joués dans ces barrages. Poussé vers la sortie par le FC Groningue, club de l'élite aux Pays-Bas, Thijs Dallinga pourrait faire son retour après sa folle saison. Mais le joueur devrait privilégier un challenge dans un autre pays. Selon le journaliste David Phelippeau, le FC Lorient suivrait de près sa situation. Le club breton verrait en lui un potentiel remplaçant de Terem Moffi, pisté par plusieurs écuries européennes.

FC Lorient Mercato : Genoa et Glasgow Rangers également sur Dallinga

La concurrence va être rude pour le FCL. Après une telle saison, l'Europe a désormais des yeux attentifs sur Thijs Dallinga. Selon les informations du site italien Calciomercato, le Genoa ferait partie des prétendants du prodige néerlandais. Néanmoins, le rival de la Sampdoria n'a pu éviter la relégation en Serie B cette saison, avec une 19e place finale en Serie A. Un détail qui pourrait tout changer puisque Dallinga sera forcément moins intéressé à l'idée de jouer dans la deuxième division italienne plutôt que dans l'élite, où il aurait pu se faire connaître auprès des plus gros clubs du pays comme la Juventus, l'Inter ou encore l'AC Milan.

D'après The Athletic, les Glasgow Rangers ont également des vues sur l'avant-centre de 21 ans et devraient être le principal concurrent du FC Lorient dans le dossier. Le club écossais a terminé deuxième de son championnat et a surtout atteint la finale de l'Europa League cette saison (perdue aux tirs au buts contre l'Eintracht Francfort). Estimé à un peu moins de 5 millions d'euros selon Calciomercato, Thijs Dallinga sera un énorme coup pour le club qui parviendra à le recruter.