ESTAC Mercato : Un milieu prometteur mis à l'essai à Troyes

Publié par Anthony le 26 juillet 2022 à 12:43

ESTAC Mercato : Alors qu'il a résillé son contrat avec Genoa, Steeve-Mike Eyango pourrait faire un retour en France, notamment à Troyes.

Revenu de son prêt avec Sienne où il n'a joué aucun match, Steeve-Mike Eyango est revenu à Genoa avec aucun match dans les jambes depuis décembre 2021. Arrivé en septembre 2019 dans le club italien, le milieu de terrain aurait résilié son contrat selon Foot Mercato. En manque de temps de jeu, il souhaiterait changer de club pour espérer rejouer. Ce dernier a été contacté par Troyes qui l'a mis à l'essai ce mardi matin.

Libre de tout contrat après 52 matches en Italie, le Franco-Camerounais peut s'engager là où il le souhaite et voudrait notamment retourner en France après avoir quitté Bordeaux en 2019. Il serait pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et ne devrait pas avoir trop de mal à revenir si ces essais s'avèrent fructueux. Pour l'instant, seul Troyes a préparé le terrain pour la venue de Steeve-Mike Eyango, mais d'autres clubs devraient rapidement se mettre sur le dossier et proposer un contrat au joueur.

ESTAC Mercato : Troyes ne s'arrête plus

Malgré les problèmes internes avec Bruno Irles et ses joueurs, l'ESTAC poursuit son mercato grâce au financement du City Group. Après de nombreux gros recrutements comme Savio pour 6,5 millions d'euros hors bonus et Jackson Porozo pour 3,5 millions d'euros, Troyes ne s'arrête plus et voudrait enrôler Eyango pour renforcer son entrejeu.

Le milieu de terrain deviendrait le premier joueur à ce poste recruté par le club de l'Aube durant ce mercato. Après avoir recruté deux défenseurs, Andreas Bruus et Jackson Porozo, et deux attaquants, Wilson Odobert et Savio, déjà parti en prêt au PSV, pour le moment, rien n'est encore fait pour Steeve-Mike Eyango.