OM Mercato : Un renfort offensif inespéré attendu à Marseille !

Publié par Thomas le 29 septembre 2022 à 10:21

En attendant la prochaine Coupe du Monde, l' OM devrait enregistrer un renfort important en attaque, pourtant annoncé loin de la cité phocéenne.

OM Mercato : Bamba Dieng en passe de revenir dans le groupe phocéen

C’est peut-être l’un des feuilletons les plus rocambolesques de cet été. Poussé vers la sortie par le nouveau coach Igor Tudor, le Sénégalais Bamba Dieng a offert aux supporters un dernier jour de mercato fort en rebondissements, pour finalement rester à l’Olympique de Marseille. D’abord annoncé en partance pour le FC Lorient, avec qui les représentants du joueur s’étaient mis d’accord, le champion d’Afrique a par la suite vu Leeds faire le forcing pour l’enrôler, affrétant notamment un jet privé pour faciliter le transfert. Au final, c’est vers l’OGC Nice que Bamba Dieng s’était dirigé pour passer sa visite médicale. Si tout semblait réglé entre le Gym et l’attaquant, une visite médicale infructueuse et un problème décelé au niveau du genou ont finalement fait capoter l’opération.

Depuis cet échec, le natif de Pikine connaît une longue traversée du désert. Jamais utilisé en match officiel cette saison, Bamba Dieng a enfin rejoué au football avec sa sélection contre la Bolivie (samedi) et l’Iran (mardi), de quoi entrevoir le bout du tunnel pour le jeune avant-centre. Très impacté par son transfert avorté cet été, le joueur de 22 ans serait en meilleurs termes avec la direction de l’ OM et devrait prétendre prochainement à un retour dans l’effectif d’Igor Tudor, comme le confirme L’Équipe ce jeudi.

OM Mercato : Bamba Dieng, le renfort inattendu de cette saison en attaque ?

D’après le quotidien sportif, Bamba Dieng ne serait logiquement pas à 100% physiquement mais espérerait disputer "trois ou quatre matches - ou bouts de matches - pour retrouver toutes ses sensations". Un temps de jeu qui pourrait lui être offert rapidement face au calendrier chargé de l’Olympique de Marseille et grâce à des relations qui se seraient apaisées avec son board. En parallèle, l’OGC Nice lorgne toujours sur l’international sénégalais qui pourrait de fait quitter l’ OM lors du prochain mercato hivernal. Avec un Dimitri Payet décevant depuis la reprise et un Luis Suarez en manque de réussite (seulement 2 buts en Ligue 1), Bamba Dieng aura d'ici-là très certainement sa carte à jouer avec les Olympiens.