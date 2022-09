Barça Mercato : Le FC Barcelone fonce sur une star de Premier League

Publié par Thomas G. le 29 septembre 2022 à 21:23

Souhaitant prévoir le départ de Sergio Busquets l'été prochain, le Barça aurait coché le nom d'un milieu de Premier League pour le remplacer.

Barça Mercato : Le successeur de Sergio Busquets déniché en Premier League

Cette saison devrait être la dernière saison de Sergio Busquets en tant que joueur du FC Barcelone. Le dernier milieu du trio magique, Xavi-Iniesta-Busquets va donc quitter le Barça à l’expiration de son contrat en juin 2023. Une nouvelle page de l’histoire du FC Barcelone va se tourner et les Blaugranas veulent combler ce départ. Les Catalans ont déjà commencé à chercher un successeur digne de ce nom à Sergio Busquets. Le FC Barcelone suit attentivement la situation de Martin Zubimendi, la nouvelle pépite de la Real Sociedad, mais ce n’est pas la seule piste.

Selon les informations du journal Sport, Xavi aurait choisi de recruter Ruben Neves l’été prochain. L’entraîneur du Barça apprécie le profil de l’international portugais qui est, selon lui, la meilleure option pour remplacer Sergio Busquets. Ruben Neves est sous contrat jusqu’en 2024 avec Wolverhampton et le milieu de 25 ans a refusé plusieurs prolongations de contrat. Son objectif est de passer un cap en rejoignant un club plus huppé cet été. Le FC Barcelone devra faire face à la concurrence de Manchester United et Arsenal qui sont également intéressés par Ruben Neves.

Barça Mercato : le FC Barcelone veut réduire sa masse salariale

Depuis le retour de Joan Laporta à la tête du club, de nombreuses choses ont changé au Barça. Le bras droit du président, Mateu Alemany, a instauré une nouvelle politique de contrats pour permettre au club de faire des économies. Les contrats de Sergio Busquets, Gerard Piqué et Jordi Alba posent problème à la direction du FC Barcelone. Selon les informations du journal Sport, à eux trois, les internationaux espagnols vont coûter 200 millions d’euros au Barça. Les Blaugranas devront payer cette somme si les trois cadres arrivent au terme de leurs contrats. Ainsi, le FC Barcelone souhaiterait se séparer de Jordi Alba et Gerard Piqué pour économiser une partie de cette somme faramineuse.