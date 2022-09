OGC Nice Mercato : Le Gym officialise une signature en défense !

L'OGC Nice, qui va tenter de se relancer en Ligue 1 ce week-end, vient d'annoncer la signature d'un jeune défenseur pour aider le Gym.

On le sait déjà, le projet Ineos fait la part belle aux jeunes à l'OGC Nice. En effet, le club a annoncé aujourd'hui sur son site la signature d'un jeune espoir. Présent depuis l'âge de 10 ans au sein du centre de formation niçois, Antoine Mendy vient de parapher son premier contrat professionnel avec son club. Une bonne nouvelle à quelques jours d'affronter un PSG réduit ce samedi au Parc des Princes.

Le jeune latéral droit de 18 ans n'est encore jamais apparu sur une pelouse de Ligue 1 avec l' OGC Nice mais a souvent été sur le banc en ce début de saison avec le Gym. Avec la signature de ce premier contrat, on peut donc penser que le joueur aura sûrement l'occasion de se montrer cette saison à un poste de latéral droit où, on le sait, Youcef Atal est assez souvent blessé tandis que Jordan Lotomba est sa seule doublure.

Antoine Mendy, qui a récemment signé son tout premier contrat avec l' OGC Nice, s'est exprimé sur le site officiel du club. Le jeune latéral se réjouit de cette nouvelle qui récompense des années de travail.

« Une grande fierté. Devenir professionnel, c’est le rêve de tous les joueurs de foot, peu importe l’âge, donc c’est un rêve qui s’est réalisé, même si le chemin est encore long et qu’il me reste beaucoup de travail. Je remercie le club qui me fait confiance, tous mes formateurs qui m’ont beaucoup appris et qui m’apprennent toujours beaucoup. »