RC Lens Mercato : Les coulisses de l'arrivée d'un prodige du RCL

Publié par Thomas G. le 30 septembre 2022 à 11:05

Suivi par de nombreux clubs européens, une pépite avait finalement décider de signer au RC Lens et les raisons de ce choix ont été dévoilées.

RC Lens Mercato : L'agent de Lukasz Poreba revient sur sa signature au RCL

Cet été, le RC Lens a réalisé un grand mercato en se renforçant à chaque poste. Les Sang et Or ont profité par la même occasion de rajeunir l’effectif en recrutant des jeunes talents prometteurs. C’est notamment le cas de Loïs Openda et Lukasz Poreba. Le jeune milieu polonais a choisi de signer au RC Lens plutôt que de rejoindre une formation plus huppée. L’agent du joueur est revenu sur le choix de la pépite polonaise au micro de Weszlo. Jakub Schlage a déclaré :

« Nous avons opté pour Lens parce que nous avons vu à quel point Łukasz était bien analysé. Au début, nous avons eu une analyse vidéo de 10 minutes de leur analyste comparant les mouvements de Łukasz en sélection et en club puis ils nous ont montrés comment ils comptaient l’intégrer tactiquement à Lens. Nous avons tout de suite su comment ils voulaient l'utiliser sur le terrain. Łukasz a trouvé cette approche très professionnelle, On dit souvent que quelqu'un veut quelqu'un, mais n'entre pas dans les détails, c'est très vague. C'était différent ici. »

Malgré la concurrence avec Seko Fofana, Lukasz Poreba pourrait profiter du départ de Patrick Berg pour obtenir du temps de jeu. L’espoir polonais a également pu bénéficier du soutien de ces compatriotes Adam Buksa et Przemysław Frankowski pour s’intégrer au RCL.

RC Lens Mercato : Le RCL se prépare avant les chocs

Le mois d’octobre s’annonce chargé pour le RC Lens qui affronte l’OL ce dimanche pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 avant de se déplacer à Lille pour un derby la semaine prochaine. Les Lensois sont 4es en ce début de saison, ces deux matchs leur offre la possibilité d’écarter deux concurrents dans la course à l’Europe. Dans le même temps, le RCL veut poursuivre sa série de 15 matchs sans défaite ce dimanche. Les hommes de Franck Haise pourront compter sur le capitaine Seko Fofana qui s’est refait une santé en sélection.