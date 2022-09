Angers SCO-OM : Igor Tudor avec un retour important en attaque

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2022 à 15:58

À quelques heures du choc Angers SCO-OM, l’entraîneur Igor Tudor vient de dévoiler son groupe avec un important retour en attaque.

Angers SCO-OM : Bamba Dieng de retour dans le groupe marseillais

Après la trêve internationale, le championnat de France reprend ses droits ce week-end avec un premier match important entre l'Angers SCO et l’Olympique de Marseille. 2e de Ligue 1, l’ OM se déplace en Anjou avec l’intention de remporter les trois points. En cas de victoire face à l’écurie angevine, le club phocéen prendra provisoirement la tête du classement devant le PSG. Et pour cette rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1, l’entraîneur Igor Tudor a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs.

Le club phocéen enregistre notamment un important retour en attaque. Bamba Dieng a été retenu pour ce choc. Mis à l’écart depuis l’entame de la saison, le jeune attaquant sénégalais était proche de quitter le navire marseillais cet été. Il a fallu un scénario rocambolesque lors de la dernière journée de transferts, avec l’échec de sa visite médicale à l’OGC Nice, pour voir le jeune joueur poursuivre son aventure à Marseille. Sa réintégration dans le groupe de l’OM est une bonne nouvelle pour le principal concerné, qui souhaite retrouver son meilleur niveau sous les couleurs marseillais. Reste à savoir s’il aura l’occasion de fouler la pelouse du stade de Raymond-Kopa ce vendredi soir. Rien n’est à exclure.

Angers SCO-OM : Nuno Tavares et Sead Kolasinac absents

Suspendu pour cette rencontre, Igor Tudor ne sera pas présent sur le banc marseillais. Le latéral gauche portugais Nuno Tavares ne sera pas non plus de la partie, suspendu pour accumulation de cartons. Toujours à l’entraînement à la veille de la rencontre, Sead Kolasinac manque aussi à l’appel. C'est un véritable casse-tête pour Marseille qui devra réinventer sa défense face au SCO. Les recrues Alexis Sanchez et Jonathan Clauss, tout comme les cadres que sont Dimitri Payet, Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi seront présents.

La compo probable de l’OM face à l'Angers SCO :

Gardiens : Pau Lopez

Défenseurs : L. Balerdi, S. Gigot, C. Mbemba,

Milieux : J. Clauss, M. Guendouzi, J. Veretout, I. Kaboré

Attaquants : D. Payet, Gerson, A. Sanchez