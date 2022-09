AS Monaco Mercato : Pas encore de prolongation pour Ben Yedder

Publié par Jules le 30 septembre 2022 à 14:14

Présent depuis 2019 à l' AS Monaco, Wissam Ben Yedder sera en fin de contrat à l'issue de la saison prochaine et une prolongation ne semble pas dans les tuyaux.

AS Monaco Mercato : Paul Mitchell ne se livre pas pour Ben Yedder

Cantonné au banc depuis le début de la saison, Wissam Ben Yedder n'est plus en état de grâce du côté de l' AS Monaco, à seulement un an et demi de la fin de son contrat sur le Rocher. Interrogé au sujet d'une éventuelle prolongation, Paul Mitchell, directeur sportif de l'ASM s'est montré prudent concernant le futur de l'international français de 32 ans.

« Wissam Ben Yedder est un joueur qu’on respecte beaucoup. Il arrive à une certaine étape de sa carrière. Il a peut-être d’autres ambitions. On est ouvert à la discussion. Il faudra que cela fonctionne pour toutes les parties. De manière générale, on est un club ambitieux, on aura toujours la volonté de garder nos meilleurs joueurs. Le dialogue est permanent. »

Si, comme il le dit, "le dialogue" est encore possible, rien n'est donc encore fait pour la potentielle prolongation de Wissam Ben Yedder à l' AS Monaco, même si l'on ressent tout de même un véritable lien entre le club et le joueur.

AS Monaco Mercato : Le club croit toujours en Ben Yedder

Malgré son début de saison compliqué, Wissam Ben Yedder a toujours le soutien de son coach, Philippe Clement, mais aussi celui du directeur sportif de l' AS Monaco qui connaît bien le buteur français. Paul Mitchell est en effet revenu sur la passe difficile du joueur, ce qui n'a rien de nouveau pour lui. « Il y a deux saisons, il était quasiment dans la même situation et il avait suffi d’un seul but pour le faire décoller. »

Titulaire et buteur lors de la dernière victoire de l' AS Monaco face au Stade de Reims, Ben Yedder pourrait également jouer ce week-end face au FC Nantes. À quelques semaines de la Coupe du Monde, l'international français aura sûrement à cœur de montrer ce qu'il sait faire pour tenter de reconquérir le cœur de Didier Deschamps.