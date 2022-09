OGC Nice : Favre avec un important renfort contre le PSG

Publié par Ange A. le 01 octobre 2022 à 00:38

En déplacement sur la pelouse du PSG ce samedi, l’ OGC Nice enregistre le retour d’une recrue estivale pour ce choc de la 9e journée.

OGC Nice : Une recrue de retour contre le PSG

Après les turpitudes liées à l’avenir de Lucien Favre, l’ OGC Nice souhaite retrouver de la sérénité sur le rectangle vert. Le futur de l’entraîneur de l’OGCN a été au cœur de moult spéculations lors de la récente trêve internationale. Au final, le technicien suisse annoncé sur le départ a été conforté par Jean-Pierre Rivère, le président du Gym. Le coach des Aiglons doit désormais assurer après la confiance renouvelée de sa direction. Cela passe par un bon résultat ce samedi pour le retour de Nice en Ligue 1. Le club azuréen joue gros avec un déplacement au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre comptant pour la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, Lucien Favre enregistre un important retour dans ses rangs. L’entraîneur niçois pourra de nouveau compter sur Aaron Ramsey.

Ramsey de retour, plusieurs forfaits pour l’OGCN à Paris

Le milieu de terrain gallois arrivé libre de la Juventus cet été a manqué les quatre dernières sorties de l’ OGC Nice. L’ancien Gunner, auteur d’un but et une passe décisive cette saison, était touché aux ischio-jambiers. Alors qu’Aaron Ramsey effectue son retour, trois éléments sont en revanche absents du groupe de 21 joueurs convoqués par Lucien Favre. Jean-Clair Todibo, expulsé lors de la défaite contre Angers (0-1), est suspendu pour cette affiche. Joe Bryan (adducteurs) et Hicham Boudaoui (dos) sont forfaits pour le déplacement au Parc des Princes.

L’OGCN reste sur une défaite avant de défier le Paris Saint-Germain. Les Aiglons pointent à la 13e place au classement. Contre Paris, le club azuréen voudra également se rassurer avant de rencontrer Slovacko jeudi en Ligue Europa Conférence. Le PSG de son côté voudra reprendre son fauteuil de leader chipé par Marseille, large vainqueur à Angers (0-3) ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.