Mercato PSG : un buteur phénoménal vers le Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 octobre 2022 à 09:16

Kylian Mbappé reproche au PSG l'absence de recrutement d’un nouvel attaquant au mercato estival. Eh bien, un buteur phénoménal s'ouvre à la Ligue 1.

Mercato PSG : Un artificier international tend la perche au Paris SG

Transféré du Borussia Dortmund à Manchester City contre un chèque de 60 millions d’euros, lors du dernier mercato estival, Erling Haaland ne compte pas s’éterniser sous les ordres de Pep Guardiola. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec le club mancunien, l’international norvégien n’exclut pas un transfert au Paris Saint-Germain. En effet, le père du buteur de 22 ans assure que le Paris Saint-Germain et d’autres grands européens conservent intactes leurs chances de recruter Haaland dans le futur. Dans une interview accordée à Viaplay, Alfie Haaland a notamment déclaré :

« Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourrait faire trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait faire deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en France, en Italie et en Espagne non ? Son contrat court jusqu’en 2027 avec Manchester City. »

D’ailleurs, le protégé de Pep Guardiola aurait pu atterrir au Camp des Loges durant le marché de l’été.

PSG Mercato : Le Paris SG a tenté sa chance avec Erling Haaland

À la recherche d’un quatrième attaquant capable d’évoluer dans un rôle de numéro 9, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter Erling Haaland. En effet, Alfie Haaland confirme l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour son fils, mais assure que le Paris Saint-Germain n’était qu’en quatrième position dans les préférences du joueur pour son avenir. Haaland père affirme notamment :

« City était la meilleure équipe pour nous, le Bayern était deuxième, le Real Madrid troisième et le PSG quatrième. Nous avons aussi quelques équipes anglaises autres que City qui sont assez bonnes. Liverpool et Chelsea. Il y a aussi Barcelone. Ils sont en quelque sorte dans le même rang. »

Alors que Kylian Mbappé réclame un numéro 9 au PSG, Luis Campos pourrait repasser à l’attaque pour Erling Haaland.