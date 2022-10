ASSE - GF38 : Un grand retour confirmé, la compo de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 01 octobre 2022 à 12:16

Le coach de l’ ASSE, Laurent Batlles, devrait opérer un changement important dans la compo des Verts de l'As Saint-Étienne face à Grenoble Foot 38 ce samedi, en Ligue 2.

ASSE : Etienne Green titulaire contre Grenoble Foot

De retour de suspension, Etienne Green (22 ans) devrait être titulaire dans les buts de l’ ASSE pour le match face à Grenoble Foot 38 à 15h au Stade Geoffroy-Guichard, en ouverture de la 10e journée de de Ligue 2. Il devrait retrouver sa place de N°1 après avoir purgé deux matchs de suspension. Exclu par un carton rouge direct contre Pau FC (2-2), lors de la 7e journée du championnat, le jeune gardien de but de l’AS Saint-Étienne avait manqué le match contre les Girondins de Bordeaux (2-0) et celui de la défaite face à l’En Avant de Guingamp (2-1). Le portier anglais avait été suppléé par Matthieu Dreyer (33 ans). Après quatre semaines sans jouer, Etienne Green va retrouver sa place de N°1 comme l’indique L’Équipe, dans la compo probable de l’ ASSE contre le GF38.

Suspendu lors de cette journée, pour cumul de cartons jaunes, Jimmy Giraudon va manquer le match contre le club de l’Isère. Cependant, Laurent Batlles ne devrait pas avoir de souci en défense centrale car il peut bien compter sur son capitaine Anthony Briançon. Parti en sélection pendant la trêve internationale, Jean-Philippe Krasso, actuel buteur des Stéphanois et de la Ligue 2 (avec 7 buts et 2 passes décisives en 9 matchs de championnat cette saison), devrait conduire, sans surprise, l’attaque stéphanoise. Le néo-international ivoirien (2 sélections) devrait être associé à la recrue estivale, Ibrahima Wadji en attaque. Notons que l’AS Saint-Étienne est 18e avec 7 points au compteur alors que Grenoble Foot est 9e avec 12 points.

Pour mémoire, les deux équipes se sont déjà affrontées 22 fois depuis 1959. Le dernier match (amical) entre les Verts et les Grenoblois date du 17 juillet 2021. Il avait été remporté par l’AS Saint-Étienne (2-1).

Compo probable des l’ASSE :

Gardien de but : Green

Défenseurs : Briançon, Pétrot, Maçon, Bakayoko

Milieux de terrain : Monconduit, Cafaro, Lobry, Chambost

Attaquants : Krasso, Wadji

Compo probable de Grenoble Foot :

Gardien de but : Maubleu

Défenseurs : Néry, Monfray, Gaspar, Tchaptchet

Milieux de terrain : Ngando, Bambock, Jeno

Attaquants : Phaëton, Ba, Sanyang