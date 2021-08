ASSE Mercato : Décision de Puel pour Krasso attendu à Dunkerque

Publié par ALEXIS le 30 août 2021 à 14:25

L’ ASSE ne veut pas laisser filer Jean-Philippe Krasso à l’USL Dunkerque en Ligue 2. Claude Puel a une raison bien évidente. Il a besoin d’un attaquant de pointe décisif et tant qu’il ne l’a pas, il ne laissera pas partir l’Ivoirien.

ASSE : Krasso bloqué par Puel, toujours sans renfort

L’ ASSE n’a pas les moyens de se renforcer cet été et fait tout son possible pour éviter de perdre des joueurs, surtout à des postes où l’équipe de Claude Puel n’est pas assez fournie. C’est la raison pour laquelle l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne hésite depuis pour laisser filer Jean-Philippe Krasso en manque de temps de jeu chez les Verts. Selon les informations du quotidien Le Progrès, le coach des Stéphanois bloque l’attaquant ivoirien pour l'instant, car il n’a pas trouvé d’avant-centre pour le remplacer numériquement au sein de son effectif.

Les représentants du joueur ont pourtant trouvé un accord avec l’USL Dunkerque en Ligue 2 pour le prêt de leur poulain. Ils sont en effet favorables au départ de Jean-Philippe Krasso de l’ ASSE, afin de lui permettre de jouer régulièrement. « Son entourage aspire à un nouveau prêt pour qu'il s'aguerrisse comme il avait su le faire au Mans », a confirmé la source.

L'Ivoirien en manque de temps de jeu

Pour rappel, l'Ivoirien avait été prêté au Mans SC lors de la deuxième moitié de la saison dernière (entre janvier et juin 2021). Il avait ainsi pris part à 14 matchs de championnat pour 5 buts marqués et une passe décisive offerte. Revenu du Mans, Jean-Philippe Krasso a fait une bonne préparation estivale avec les Verts. Toutefois, il ne fait pas partie des premiers choix de Claude Puel. Ainsi, il a joué 9 minutes contre le LOSC (1-1) et 20 minutes face à l’OM samedi (1-3), en sortant du banc de touche. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le natif de Stuttgart vaut 900 000 € sur le marché des transferts.