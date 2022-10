OL : Avant RC Lens, énormes doutes sur la charnière centrale

Publié par Dylan le 01 octobre 2022 à 10:46

À l' OL, en dépit de la blessure de Castello Lukeba, Peter Bosz va devoir changer sa charnière centrale face au RC Lens dimanche et détient plusieurs options.

Coup dur terrible pour l'Olympique Lyonnais. Blessé lors d'un match avec les Bleuets face à la Belgique lundi, Castello Lukeba sera absent des débats face au RC Lens en Ligue 1. Alors que le choc est plus qu'attendu, et que Lyon a plus que jamais besoin de résultats pour conserver ses espoirs de podium en fin de saison, cette absence surprise en défense est donc malvenue.

Pourtant, Peter Bosz va devoir faire avec. Et ce sera loin d'être facile, puisque Lukeba avait disputé jusqu'ici l'ensemble des rencontres de l'Olympique Lyonnais cette saison. Le jeune taulier n'a même manqué aucune minute en Ligue 1 avec le club rhodanien, en compagnie de l'Argentin Nicolas Tagliafico. Il existe néanmoins des solutions pour Peter Bosz, qui va enregistrer en plus le retour de Jérôme Boateng, disparu depuis de longs mois à Lyon pour cause de blessure.

OL : Damien Da Silva titulaire à la place de Castello Lukeba ?

Dans son effectif, le technicien allemand de l'OL peut compter sur Damien Da Silva pour pallier l'absence de Castello Lukeba. L'ancien rennais, qui a rejoint librement les Gones en juillet 2021, serait apte à prendre la place du jeune défenseur français contre le RC Lens. Si combler l'absence d'un tel joueur risque d'être compliquée, il ne faut pas oublier que Damien Da Silva a quand même participé à 17 des 38 rencontres de Ligue 1 la saison dernière. Autres titulaires potentiels face au RC Lens, Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng ont marqué des points auprès de Peter Bosz d'après le journal Le Progrès :

« Le coach a salué les 90 minutes disputées par Diomandé avec la sélection ivoirienne, apprécié l'investissement à l'entrainement de Boateng, « plus en forme que la saison dernière »

Le média français explique également que Damien Da Silva serait le plus apte à débuter contre Lens dimanche, même s'il faut aussi se méfier du retour inattendu de Jérôme Boateng. Peter Bosz va en tout cas devoir faire son choix en âme et conscience, car le match pourrait déjà être un tournant de la saison rhodanienne. Sixième de Ligue 1 à six points du podium, Lyon doit absolument gagner pour ne pas sombrer davantage.