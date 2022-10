OM Mercato : Pablo Longoria annonce la couleur pour l’hiver !

Pablo Longoria a fait le point sur son action durant le mercato estival. Le président de l’ OM a aussi annoncé la couleur pour le marché de janvier à venir.

Il y a quelques jours, le quotidien L’Équipe révélait que l'Olympique de Marseille devait trouver en urgence 20 millions d'euros pour équilibrer ses comptes. Dans une interview accordé au journal régional La Provence ce dimanche, Pablo Longoria s’est exprimé sur les finances du club phocéen. Contrairement aux rumeurs, le président du club phocéen a tenu un discours rassurant. Le dirigeant espagnol a notamment déclaré :

« analyser les finances avec des petites questions est toujours une erreur. Il faut prendre la globalité. Nous sommes dans une situation où la Ligue des Champions et l'argent de CVC arrivé à la Ligue nous permettent d'être dans une situation économique favorable. Notre objectif est toujours de terminer à zéro dans nos comptes d'exploitation en fin d'année. Il faut faire du football avec l'argent qu'on a. Pour nous, la chose la plus importante, c'est le projet sportif. »

Après un mercato estival de folie avec une douzaine de renforts, Pablo Longoria a livré des indices sur ce qu’il compte faire durant l’hiver.

Après avoir beaucoup recruté pendant l’été, l’Olympique de Marseille va devoir faire rentrer de l’argent frais pour équilibrer ses finances. Si plusieurs noms de joueurs marseillais sont annoncés partant pour janvier, Pablo Longoria a ouvertement indiqué que son club n’aura pas forcément besoin de vendre. Il estime que cela dépendra plus des résultats sportifs du groupe d’Igor Tudor. Longoria a indiqué :

« des ventes cet hiver ? Cela va dépendre des résultats sportifs. Mais on a réduit de plus de 50% les pertes du club dans les dernières saisons et, pour la première fois, on peut espérer être à l'équilibre, avec un bilan à zéro. »