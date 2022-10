OM Mercato : Nouvelles révélations sur le transfert de Clauss

Publié par Ange A. le 03 octobre 2022 à 00:11

Décisif lors du carton de l’ OM à Angers vendredi, Jonathan Clauss a livré de nouveaux détails sur son transfert à Marseille cet été.

Après son mercato particulièrement agité, l’Olympique de Marseille poursuit son début de saison correct en championnat. Vendredi, l’ OM a signé un neuvième match sans défaite en championnat sur la pelouse de l’Angers SCO. Jonathan Clauss a été très en vue lors de ce succès en Anjou. Le latéral tricolore a signé un but et délivré deux passes décisives lors de la victoire de Marseille contre Angers (0-3). L’ancien Lensois recruté cet été est l’une des belles pioches de Pablo Longoria lors du dernier mercato estival. Interrogé par Téléfoot, l’arrière droit de 30 ans est revenu sur les raisons de sa signature au club phocéen. Un choix vite fait quand il s’agit de défendre les couleurs du seul club français vainqueur de la Ligue des champions.

Les raisons de la signature de Clauss à Marseille

Jonathan Clauss assure notamment plusieurs critères ont pesé dans sa décision de s’engager avec l’Olympique de Marseille. L’ancien Sang et or était en quête d’un nouveau challenge et la perspective de disputer la Ligue des champions l’a notamment séduit.

« Quand l’OM vous appelle… Évidemment, ma décision a été très vite prise. L’OM, c’était la continuité de la progression. Il y avait beaucoup de critères que j’avais sélectionné au départ : le système, le championnat, la Ligue des Champions. C’était tout ce qui me correspondait, voilà pourquoi j’ai fait ce choix-là. Il y avait des critères que je ne connaissais pas, à savoir tous les trois jours. Ça c’est quelque chose de tout nouveau, je pense qu’il faut s’adapter, encaisser d’abord, pour repartir mieux encore ».

Recruté contre plus de 7 millions d’euros, l’international tricolore (6 sélections) est lié au club provençal jusqu’en 2025. Il compte un but et quatre passes décisives en onze apparitions cette saison. Ses prestations n’ont pas laissé Didier Deschamps indifférent, le sélectionneur national a fait appel à ses services lors des deux matchs des Bleus durant la trêve. Malgré les inquiétudes liées à sa condition physique après la trêve, il a signé un retour fracassant contre Angers.