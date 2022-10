Mercato OL : La sortie surprise de Bosz sur son avenir après Lens

Publié par Ange A. le 03 octobre 2022 à 00:51

Peter Bosz s’est livré sur son avenir dimanche après la nouvelle défaite de l’ OL. Lyon s’est incliné (1-0) sur la pelouse du RC Lens.

Mercato OL : Peter Bosz sur la sellette après Lens ?

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus en championnat. Dimanche, l’ OL a concédé une nouvelle défaite sur la pelouse du Racing Club de Lens en clôture de la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats. Lyon s’est incliné sur le plus petit des scores à Bollaert. Un penalty transformé par Florian Sotoca suite à une main de Thiago Mendes a permis aux Sang et or de l’emporter. Défaits par le club artésien, les Gones viennent d’aligner leur quatrième défaite de rang en championnat. Après ce revers, Lyon pointe à la 7e place à 9 points du FC Lorient, surprenant troisième au classement. Malgré cette nouvelle contreperformance, Peter Bosz s’est voulu rassurant quant à son avenir à Lyon.

Pas d’inquiétude pour Bosz après la défaite à Lens

Bien qu’en colère, le technicien néerlandais est ravi du visage affiché par ses poulains. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais reconnaît que c’est un coup dur de perdre sur penalty. Il salue l’attitude de ses joueurs face au RC Lens (4e), « une très bonne équipe ». Peter Bosz ne manque d’ailleurs de rappeler qu’il ne disposait pas de son groupe au complet pour ce choc. L’ OL a dû composer avec les forfaits de Castello Lukeba, Romain Faivre, Malo Gusto, Moussa Dembélé et Corentin Tolisso. Pour l’entraîneur lyonnais, son équipe a fait « le maximum » avec ces importants forfaits.

« Chaque défaite n’est pas la même, contre Lorient ou ce soir, c’est différent. Ils n’avaient pas tout donné contre Lorient. Je suis en colère, bien sûr. Je ne suis pas inquiet pour la suite, je suis inquiet, car on a perdu quatre fois, mais j’ai confiance pour la suite ».