FC Nantes : L'inquiétude de Kombouaré après la gifle à Monaco

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré s’est montré samedi au sortir de la défaite des Canaris contre l’AS Monaco.

Les temps sont durs pour le FC Nantes. Samedi, Nantes a concédé une nouvelle défaite en Ligue 1. Les Canaris ont été corrigés à Louis II par l’AS Monaco, l’une des équipes en forme du championnat. Le club de la Principauté l’a emporté (4-1) contre le club des bords de l’Erdre. Corrigé par l’ASM, le FCN pointe à la 16e place au classement et reste désormais cinq matchs sans victoire en Ligue 1. Pour Antoine Kombouaré, son équipe n’a jamais réussi à inquiéter son adversaire du jour. Le technicien kanak assure que sa pire mi-temps qu’il ait eu à vivre.

« On n’est jamais rentré dans le match. C’est la première fois que je vis ça. Il n’y a pas eu de révolte. On prend un deuxième but à la 7e minute. C’est la pire mi-temps qu’on ait vécu. J’espère que c’est la dernière. On a un gros challenge à relever. Rester soudés, travailler, avoir confiance. Oublier ce match et bien se préparer pour ceux qui vont venir ».