OM-Sporting : Enorme coup dur à Marseille pour le choc !

Publié par Thomas le 03 octobre 2022 à 09:22

A la veille d'un bouillant OM-Sporting en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille devrait se passer de l'un de ses cadres en défense.

OM : Igor Tudor sans son roc en défense contre le Sporting

Après sa belle victoire contre Angers (0-3) au stade Raymond Kopa, l’Olympique de Marseille signe un retour de trêve internationale réussi mais doit rapidement se remettre dans le bain pour son prochain match de Ligue des Champions, mardi soir. Défaits à deux reprises lors des deux premières journées, les Phocéens sont dans l’obligation d’un succès face au Sporting Portugal, leader du groupe D. Une tâche colossale pour Igor Tudor et ses hommes qui n’ont pour l’heure inscrit aucun but dans cette campagne de LDC. Et pour ne rien arranger, l’ OM devrait se passer d’un de ses cadres de la saison en défense pour cette rencontre cruciale.

Comme le révèle L’Equipe ce lundi, le Bosnien Sead Kolasinac ne s’est pas entraîné hier lors de l’entraînement marseillais et semble se diriger vers un forfait pour OM-Sporting. Touché la veille du match contre le SCO d’Angers, l’ancien joueur d’Arsenal avait été remplacé vendredi par la recrue estivale Samuel Gigot. Si l’absence du défenseur de 29 ans pèse lourd pour Igor Tudor, le coach croate pourra néanmoins compter sur un retour essentiel.

OM : Eric Bailly devrait assurer son rang ce mardi

Blessé depuis trois semaines et la défaite de l’Olympique de Marseille contre Francfort, Eric Bailly a fait son retour aux entraînements et postule à une place dans le groupe pour le match contre le Sporting. Véritable métronome de la charnière à 3 centraux de l’ OM, l’international ivoirien avait été l’un des plus convaincants face à l’écurie allemande lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Il devrait être épaulé de Samuel Gigot et Chancel Mbemba. D’après L’Equipe, Igor Tudor devrait se passer de Dimitri Payet, qui devrait être remplacé par le virevoltant Amine Harit.

Compo probable de l’ OM contre le Sporting (3-4-2-1)

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : C. Mbemba, E. Bailly, S. Gigot

Milieux de terrain : J. Clauss, V. Rongier, J. Veretout, N. Tavares

Attaquants : M. Guendouzi, A. Sanchez, A. Harit