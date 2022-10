Montpellier HSC : Deux noms pour remplacer Olivier Dall'Oglio

Publié par Jules le 03 octobre 2022 à 13:37

Tandis que le Montpellier HSC a pris une gifle au stadium contre le Toulouse FC (4-2), Olivier Dall'Oglio serait plus que jamais en danger au MHSC.

Montpellier HSC : Un doute pour le remplaçant d'Olivier Dall'Oglio

Le Montpellier HSC, qui pointe pour le moment à la 10e place de Ligue 1, traverse une période très compliquée depuis plusieurs semaines. En effet, sur leurs quatre derniers matchs, le MHSC s'est incliné à trois reprises contre Lille, Angers et Toulouse, dans un derby où les joueurs du Téfécé ont fait preuve d'une efficacité redoutable. Cette série noire pourrait bien mettre à mal Olivier Dall'Oglio qui s'accroche toujours au banc du MHSC.

D'après le journaliste Cédric Drouet, plutôt bien renseigné sur l'actualité du Montpellier HSC, deux noms sont en pole position en cas de départ du coach actuel. En effet, il révèle sur Twitter que Romain Pitau et Sabri Lamouchi seraient à la lutte pour le poste. Une option low-cost puisque Pitau est déjà au club et travaille avec les jeunes, tandis que le second est sans contrat depuis plus d'un an depuis la fin de son aventure à Al-Duhail SC, au Qatar.

MHSC : Un manque de régularité et d'efficacité flagrant

Cette situation est très frustrante pour le Montpellier HSC. En effet, le MHSC est capable du meilleur comme du pire, mettre 7 buts contre le Stade Brestois et en prendre 4 contre le Toulouse FC. Un manque de régularité démoralisant, d'autant plus que les Montpéllierains n'ont pas fait un mauvais match contre le TFC. Christopher Jullien, qui a de grosses ambitions pour la saison en cours, est revenu sur la défaite contre Toulouse en Ligue 1.

"C’est dur à dire parce qu’on prend quatre buts, mais j’essaie encore de trouver toutes les occasions qu’ils ont eues. Pour moi, ce sont des demi-occasions. Tu te prends trois buts à la mi-temps alors qu’ils ont une demi-occasion ou deux, explique Christopher Jullien. Ça fait mal, il faut tout de suite réagir, penser à autre chose sinon celle-là, elle va rester longtemps dans la tête."

La prochaine occasion de se racheter pour le Montpellier HSC d'Olivier Dall'Oglio sera ce week-end contre l'AS Monaco, un match qui s'annonce déjà compliqué pour le MHSC.